自由廣場》中國疫情下的荒謬戲碼

◎ 缺理

在中國，疫情的陰霾仍未散去，面對這場危機，官方反應卻是一出荒謬的戲碼。當局高喊「不帶病上班、上課」，實際行動卻力不從心，甚至矯枉過正。這種矛盾的態度，不僅揭露官方對疫情的隱匿和失當管控，更曝露出對民眾健康與安全的不負責任。

從北京到山東，從河北到山西，無論是教育廳還是疾控中心，都強調「不得帶病上班、上學」，這種政策在大面積感染的現實面前顯得無力，學校仍然開放，師生在巨大壓力下被迫帶病施教和學習。網絡流傳的影像更令人震驚：孩子們在醫院裡，邊打點滴邊寫作業，令人心痛，更揭示了政策的不合理性。

請繼續往下閱讀...

更荒謬的是，中共政府似乎在疫情問題選擇避而不談的策略。新冠病毒在中國的存在被淡化，官方不再提及，彷彿沉默就能讓病毒消失，但它只讓問題更嚴重。美國病毒學家林曉旭分析指出，「中國可能面臨著新冠病毒變種的複合攻擊」，但這些信息似未獲得官方的足夠重視。

學校的停課問題變得更加複雜，有些地方的學校雖選擇停課，但對已發生的感染擴散似乎杯水車薪，學生請假人數劇增，空蕩蕩的座位成為常態，家長們深為擔憂，但在官方的政策指引下，他們只能自力更生。

教師群體的處境同樣艱難，在疫情壓力下，許多教師不得不帶病堅守崗位，因為沒有其他選擇，這種情況普遍存在許多行業，工作的壓力和生活的困境，迫使許多人在疾病和工作之間做出艱難抉擇。

這一切反映出深層次問題：在中國，官方對疫情的隱匿和不透明的管控態度，導致社會普遍不信任，無論在學校或職場，人們都在這場疫情中掙扎求生，卻未得到應有的重視或回應。

我們不禁要問：這樣的政策真是為了人民的福祉嗎？還是僅僅為了維持表面穩定？這場疫情不僅是對公共衛生的考驗，更是對政府透明度和責任感的考驗。從目前的情況來看，這個考驗還遠遠沒有結束。

（作者從商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法