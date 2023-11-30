自由廣場》老狐狸陳慕義的台灣愛情

◎ 李宏仁

金馬六十最佳男配角由綽號《老狐狸》的陳慕義先生獲得，他在致謝詞時就像一位臺灣尋常的阿伯在聊天般自在地隱喻臺灣時局。他並且發表臉書表示，他堅信臺灣是一個獨立的國家，自由、民主與人權，「她的住民也應該以此為念，耕耘以及捍守！」若不然，外來的政權將得以輕而易舉地霸佔你的土地，插上異議的旗幟，眩惑你的眼；換上不明的名號，矇蔽你的心。

陳慕義認為，如此一來，你於是不再習慣獨立自主，為求生活攀權附貴，像他們所為你下的標記說你是低賤的；為求生存行屍走肉，他們甚至連說都不跟你說，任意將你轉換買賣給其他的政權，你以及你的子孩將永劫不復。

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一般而言，演藝人員為了票房、為了市場，對於自身的政治立場往往隱晦不表。然而陳慕義先生直言，他看到外來的政權不斷地侮辱臺灣的（原）住民，塑造唯他們的語言、生活習性、道德，荒謬到連長相、姓名都是他們的比較英俊和高貴，在戲劇裡如此扮演，在真實生活中這樣對待。因此，陳慕義直言，他不屑與外來的政權對話，他自顧自的在尋找臺灣人的尊嚴及獨立的國家旗幟。

臺灣人真的要有這樣的自覺，臺灣是我們自己的家園，我們可以對著山脈盡情地嘶吼，在高山群嶺間恣意地喝酒談戀愛，對於共同住居的人熱情真誠，自在地享受生命。但是，面對中國這種外來的政權時時刻刻在威脅要剝奪我們臺灣全體住民獨立的國家旗幟，我們一定要勇敢地如陳慕義先生般堅持臺灣的主體性，並且《請勿犧牲愛情》！不要讓外來政權擺布我們的命運！

（作者是國立臺中科技大學教授）

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