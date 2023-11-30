自由廣場》從蛋炒飯到專訪 極度無自信的言論審查

◎ 二弄

泰國公共電視台近日播出台灣外交部長吳釗燮的專訪，不久卻遭受中國政府施壓，被迫移除這則專訪報導。中國駐泰國大使館對泰國公視的行為表示譴責，並稱任何對中國領土完整和反分裂問題上「助紂為虐」的舉動，都違背了中泰兩國友好的基礎原則。

與此同時，中國知名的廚師網紅王剛在十一月廿七日發表的一段道歉影片中的表態，他鄭重宣告「以後再也不做蛋炒飯，也不拍蛋炒飯」。這背後的原因卻極具荒謬，原本他在微博上分享了一則教做蛋炒飯的影片，卻引起中國網友的群起譴責，指責他故意在毛澤東的兒子毛岸英忌日前後分享這則影片，認為這是對先烈的侮辱。

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毛岸英於一九五○年十一月廿五日去世，對於他的死因有多種不同版本的說法，其中最著名的版本之一是，他因為在為自己做蛋炒飯時引起炊煙，被美軍軍機轟炸致死。這一版本的故事成為中共的禁忌話題，並經常被中國網民用來諷刺和揶揄毛家。

泰國公共電視台的專訪被下架與王剛因製作蛋炒飯被道歉，這二事件背後都顯現出中共政府對言論的極端審查和控制，不管在中國境內或境外，都無法倖免於被視為「禁忌」的命運。更進一步凸顯了他們的極端審查的荒謬。這種言論審查不僅無助於國家的發展和開放，更削弱了公眾對政府的信任。人們被迫在言論上保持謹慎，生怕誤觸政府的紅線，這不僅對個體自由造成了限制，也阻礙了社會的進步和創新。

在國際社會，越來越多的聲音對中國政府的言論審查表示譴責。許多國家和國際組織都呼籲中國尊重言論自由和人權，並放寬對互聯網和媒體的限制。然而，中共政府似乎對這些譴責視而不見，堅持維護他們的審查體制。這種情況不僅損害了中國的國際形象，也使中國民眾難以獲得多元的信息和觀點，限制了他們的知識和思想的發展。

（作者從商）

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