自由廣場》（鏗鏘集) 歹戲落幕，權謀夢碎

◎ 李敏勇

藍白不合，柯侯、侯柯配不成，民眾黨柯吳配，中國國民黨侯趙配，各懷鬼胎的算計破局了。歹戲拖棚，顯示侯缺乏勝選的自信，請鬼提藥單。而柯，痞子心態，從政從來不知言而有信，前言不對後語，滿口荒唐言。出一張嘴！相對侯不好看的肥皂劇，柯是無厘頭的鬧劇，難怪會共譜「無言的結局」。

柯搭配吳心盈，「柯文哲無心贏」的妙喻出現，看不出副手的選擇有什麼道理？難道，被稱「新光公主」真的有金？在郭台銘不屈副手後，是替代的選擇？這是一人黨的選擇，道理只柯知道！看他搔頭摳肚的樣子，鬼知道會怎麼發展。

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侯趙搭配應該是黨指定的人選，不分區立委名單排第一的是不適格政治人的韓某．狀況相同，都是所謂的「本土藍」有求於「戰鬪藍」，違背侯「疏離殖民中國性」的偽裝，前功盡棄。這是侯想借柯之力未果，不得不為。一個被「戰鬪藍」輕視的「本土藍」，何以屈辱至此？權力的春藥真得這麼強？面色青筍筍，何必？

「中華民國保衛戰」又來了嗎？一九九四年，台北市長開放直選，搖著黃旗，以中國新黨出走中國國民黨，上街吶喊「中華民國保衛戰」，昔被稱「政治金童」，如今已是老伙子，在中廣案的黨產問題爭議重重，挾傳播媒體介入政治，對傳播權公共性不懂自重的人，在台灣政治史要記上一筆。昔日，宋甘居連副手；今日，趙甘居侯副手，政治人物的眾生相。

當下台灣的改治困局和一九九○年代台北市長開放民選時沒什麼不同：中國殖民症侯群反制台灣本土民主化，趙少康造成中國國民黨落選。兩千年的總統直選，宋楚瑜本質上也是這種角色，造成中國國民黨失去政權。即使二○○四年，連宋配，但台灣已非中國國民黨可任意宰制，連戰連敗。侯趙配會比連宋配更強嗎？用膝蓋想也知道！

柯痞挾以民眾為名的一人黨，從誑稱墨綠，到以白色力量自居，其實染藍又染紅。柯的心態與素行扮演了解構台灣國家重建的破壞力。也許他只懷抱成就自己的企圖心，但卑劣惡質性也烙印在身上，柯氏一族一個樣子。

（作者是詩人）

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