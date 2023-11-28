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自由廣場》投降解放軍？汰除並嚴懲！

2023/11/28 05:30

◎ 胡巖

報載，高檢署指揮桃園市調處和調查局偵辦共諜案時，竟意外發現有十名現、退役軍人拍攝「我願意投降解放軍」影片交付中共，以換取報酬，檢方予以起訴，並要求法官嚴懲。

忠誠是軍人的天職，那怕是要犧牲生命，軍人都應該要以保家衛國作為最優先的選擇，但令人深感遺憾的是，竟然有現役和退役的軍人經不起金錢利益的誘惑，未戰先屈，拍攝「願意投降解放軍」的影片，不但有違軍人忠誠的格調，也影響全國民眾的「心防」，不但應該立即予以撤職查辦，給予最嚴厲的重懲，乃理所當然。

我不是職業軍人，但我上過軍訓課，兩次到成功嶺接受大專集訓和新兵訓練，並前往金門服役一年十個月，從這些訓練和服役過程中，我深知身為一位軍人，除了必須要擁有優異的戰技外，更要具有威武不能屈、不怕難和不怕死的武德精神，讓人深感遺憾的是，在少數職業軍人的身上看不到這些應有的特質。

現退役軍人領取國家薪俸，長期受國家栽培，理應對國家效忠，對人民忠誠，此乃最基本的義務，匪夷所思的是，眼前兩岸風雲詭譎，竟然有人利益薰心，背叛國家和人民，洩漏國家軍事機密，嚴重危害國家安全，還拍攝投降影片，嚴重打擊我方軍民信心和士氣，受法律最嚴厲的制裁，一點都不冤枉。

俗話說「千里之堤，潰於蟻穴」，呼籲國安單位和國防部應重視這起拍片事件，除了將當事者繩之以法、予以重懲外，也應加強保防偵查，以免有漏網之魚，更要防範未然，加強軍人保防和精神教育，避免類似不肖事件再度重演！

（作者為國小退休教師）

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