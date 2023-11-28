自由廣場》從中植系財務危機看台灣2024大選

◎ 吳哲文

當前中國檯面上已知最大的資金管理集團之一—中植集團，其財務狀況上的破綻，逐漸從鄉野傳聞變成可見的現實，以致於廿二日該集團不得不公開道歉，承認該集團目前有至少四六○○億人民幣的債務本息、但資產總值只有約二○○○億人民幣，已經嚴重資不抵債；而中國當局無論是因為案情可能進一步擴大、抑或是要試圖緩和因此而生的民怨，也已經著手對該集團多位高層實施所謂的人身控制。

中植集團的財務危機，代表中國房地產業在房價泡沫後無以為繼、大型房地產集團財務狀況普遍惡化的同時，其影響所及的範圍，也在進一步擴大到該國的影子銀行體系，過去中植集團將所收到的民間資金，大量押注在中國的國內房地產市場，並將這些投資包裝成各式各樣的理財商品，以相當的報酬為誘因、吸引該國一般民眾投資，這樣的模式在過去中國房地產看起來還很景氣的時候，固然可以維持下去，但中國房地產泡沫破裂以後，集團的金流及資產價值也會受到衝擊，因此中植集團會有今天實屬必然。

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而更嚴重的問題之一在於，中國在經濟動能全面熄火，投資、內需跟外銷等各方面無一倖免的同時，整個金融體系還不知道存在多少類似中植集團的未爆彈，在中國地方政府債務不斷「發新還舊」、進而導致資金流動性逐漸遭到緊縮，而舊有的獲利模式也無以為繼的時候，合理預期中國未來將會有更多類似中植集團財務危機的案件出現，使中國經濟危機益加惡化。

但，在中國經濟危機四伏、前景黯淡的同時，在即將面對二○二四年總統、立委大選關卡的台灣，在野陣營藍白兩黨卻仍然篤信中國才是台灣經濟的活路，侯友宜陣營主張台灣應該重新強化所謂的兩岸經貿、並重新開放中國觀光客來台，柯文哲甚至主張過應重啟服貿談判，這些主張不僅無視於中國民間消費力的持續衰退，更有在世界各國逐漸強化對中國經濟圍堵的同時，使台灣重新被鎖進中國經濟框架、同時遭各國圍堵的危險，而以台灣當前的財富積累，對照中國整體債務規模高達年GDP總值至少二五○％的情況來看，泛藍政客妄想以台灣財富及國內市場積累拯救中國整體危機的做法，最後只會讓台灣民間所累積的各種資產被吸進中國的黑洞，如泥牛入海般徒勞無功，而受害的將會是一般大眾。

因此，就算不從意識形態或生活方式，而僅從經濟與財富的角度著眼，面對二○二四年總統、立委大選的關卡，台灣人應該拒絕親中政黨上台或取得立院多數，這不僅是為了保住現有的經濟成果，也是為了將來進一步壯大台灣、確保台灣永續繁榮所需。

（作者從事服務業、兼業作家）

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