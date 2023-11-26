晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「不入流」的人當副手?

2023/11/26 05:30

◎ 賴彥丞

若說郭台銘兩度毀諾背棄國民黨、發動百萬連署選總統卻棄選，充分展現何謂「有錢就是任性」，那麼柯文哲就是完美詮釋一個翻臉如翻書的政客到底有多噁心。

對台派而言，當年柯文哲靠太陽花學運的助力與民進黨的禮讓才能入主北市府，如今卻揚言重啟服貿協議，甚至傳出向前藍委蔡正元道歉自身曾支持學運，更別提柯文哲從政一路以來為了個人政治利益，對蔡政府進行各種不實汙衊可說罄竹難書。

而十五日的柯文哲與藍營共同簽下六點整合共識，三天後就翻臉不認人還扯東扯西；廿三日的災難式藍白郭會面，柯文哲自己先同意侯友宜公開唸出手機簡訊內容，下一秒馬上變臉罵侯此舉「是名嘴和側翼在做的事」，擺明刻意「請君入甕」；直到柯文哲登記參選總統而致「藍白合」破局，才剛砲轟藍營的柯居然說「自己很努力讓藍白可以合作」、「藍白不用彼此攻擊」，豈有如此大言不慚、厚顏無恥之人？藍營如今理解民進黨為何極力與柯劃清界線了嗎？

身為總統候選人的柯文哲，大讚在藝術領域學有專精的副手人選吳欣盈，可他在《白色的力量》的自傳裡說「台灣第一流人才讀醫學院，學藝術的根本就不入流了」，如此自我優越與學歷歧視，兩相對照，顯出柯的虛偽令人反胃。

請問柯文哲：言而無信，何以治國？藍綠當今最大的共識就是唾棄像柯主席這種假面政客。

（作者是陽明交通大學碩士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書