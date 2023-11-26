自由廣場》「不入流」的人當副手?

◎ 賴彥丞

若說郭台銘兩度毀諾背棄國民黨、發動百萬連署選總統卻棄選，充分展現何謂「有錢就是任性」，那麼柯文哲就是完美詮釋一個翻臉如翻書的政客到底有多噁心。

對台派而言，當年柯文哲靠太陽花學運的助力與民進黨的禮讓才能入主北市府，如今卻揚言重啟服貿協議，甚至傳出向前藍委蔡正元道歉自身曾支持學運，更別提柯文哲從政一路以來為了個人政治利益，對蔡政府進行各種不實汙衊可說罄竹難書。

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而十五日的柯文哲與藍營共同簽下六點整合共識，三天後就翻臉不認人還扯東扯西；廿三日的災難式藍白郭會面，柯文哲自己先同意侯友宜公開唸出手機簡訊內容，下一秒馬上變臉罵侯此舉「是名嘴和側翼在做的事」，擺明刻意「請君入甕」；直到柯文哲登記參選總統而致「藍白合」破局，才剛砲轟藍營的柯居然說「自己很努力讓藍白可以合作」、「藍白不用彼此攻擊」，豈有如此大言不慚、厚顏無恥之人？藍營如今理解民進黨為何極力與柯劃清界線了嗎？

身為總統候選人的柯文哲，大讚在藝術領域學有專精的副手人選吳欣盈，可他在《白色的力量》的自傳裡說「台灣第一流人才讀醫學院，學藝術的根本就不入流了」，如此自我優越與學歷歧視，兩相對照，顯出柯的虛偽令人反胃。

請問柯文哲：言而無信，何以治國？藍綠當今最大的共識就是唾棄像柯主席這種假面政客。

（作者是陽明交通大學碩士生）

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