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自由廣場》富士康兩萬，包子舖一萬五

2023/11/24 05:30

◎ 愚工

北京市朝陽區一家「北京皖南溫馨包子鋪」於二○二二年四月廿三日至二○二三年七月廿七日間，銷售豆腐腦（台灣稱豆花）貨值人民幣七○一四元（約三．一萬台幣），因該業務超過許可經營項目範圍，包子舖被罰款一萬五（約六．六萬台幣），並沒收違法所得七○一四元。此事引發中國網友痛批，認為分明是要整死店家。

早在二○○一年就發生類似案例，當年四、五月，廣東麥當勞推出「買套餐、送玩具」的促銷活動，凡買一份麥當勞套餐再加十元人民幣，即可獲得「史努比」卡通玩具。但當地工商管理部門認為，麥當勞以促銷為名推銷毛絨玩具的經營行為，構成《中華人民共和國公司登記管理條例》第七一條所指的超出核准登記經營範圍從事經營活動的行為，於是處以十萬元的行政處罰。

包子鋪賣系列產品豆花，麥當勞促銷送玩具，在台灣很普遍，這兩案例相隔廿二年，說明中國法治環境一路走來始終如一，就是落伍，執行公權力充滿隨意性，這種環境製造出貪汙腐敗擾商的沃土，是極權體制的產物，體制不改，法律就是這副水準，企業只能各謀生路。

在中國街上，法院公然掛著「服務大局」的標語，所謂大局，目前就是以習近平為核心的黨中央。赤裸裸的揭示，司法是統治者的鷹犬，而當年的麥當勞案，最後是靠政治解決，

富士康最近被輕罰二萬人民幣，背後充滿政治算計。但北京那家包子鋪恐怕得含淚吞下去，一般國人想到中國做生意，還得先掂掂自己斤兩。

（作者從商）

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