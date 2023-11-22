自由廣場》﹙鏗鏘集﹚恨的政治學

◎ 李敏勇

柯痞曾說平生最討厭：蚊子、蟑螂和中國國民黨，但被問及自己怎會和中國國民黨合作？他的答覆是：他現在更恨民進黨，合理化他的變節、轉向。恨，成了反民進黨政治勢力的共同心理因素。搶奪政治權力，竟然生恨，國家治理成什麼了？

中國國民黨恨民進黨，原因是民進黨打破了中國國民黨一黨長期專政，而且似乎讓中國國民黨在民主化後的台灣政局中難以翻身。中國國民黨恨民進黨竟更甚於亡中華民國的共產黨，並且附共親中，這已背叛蔣氏父子的反共意志，似是為在台灣長期服膺反共國策，向中國表態悔過。

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中國國民黨的侯友宜原被柯痞輕視，也被柯母看不起，但不恨民進黨無法向殖民意識中國論群交心的他，不再假惺惺疏離所屬政黨，也為昔日冷嘲熱諷韓國瑜之流陪笑臉。民調高的假象不再，與柯捲民調麻花，個人不足以撼動民進黨政權，只得與民眾黨哥倆好，他也想當總統，但黨意識似乎可以屈就副手，只要推翻民進黨執政就可以。

互懷鬼胎的權力合謀，以扳倒民進黨政權為共識，進行了分贓作業，背後的一腳傳出是中國使力的政治作用，馬英九這個曾經以反共取得功名利祿的中國國民黨人，在被英國《經濟學人》認證「Ma,the bumbler」後，又留下不知何以名之的稱謂。他與其在意台灣，更在意中國。

恨的政治學成為各種反民進黨的動力，不像一般正常國家，左、右政黨為國家、社會發展的不同主張、方向競爭，而是以台灣為主體或附和中國一一專制主義的國家的競奪。台灣的民主化、自由化，世界民主陣營重視的成就被視為敝屣。

台灣的民主化之路，要的是認同台灣為主權獨立國家的政黨競爭執政權。政黨輪替不是說你我定期輪流執政，而是做不好可以換黨執政。看看日本，自民黨執政多久？戰後日本不是民主國家嗎？日本國民沒有選舉權嗎？競爭執政權當然提出如何引領國家，哪能只以恨使力？

操作恨的政治學，為奪取政治權力不擇手段，寧與惡意侵犯的國家互拋媚眼，對同一國家競爭政黨氣噗噗到無以復加的程度。這樣的政治，台灣話說：會好，嘛未完全。藍白苟合都只是因為一黨無法勝選各自都有總統夢，但柯盤算的是利用中國國民黨之力當總統，侯也一樣想是借民眾黨之力。各懷鬼胎，怎麼合？恨的力量不能成就正當事，徒然暴露政客的卑劣和醜惡。柯痞還有一個錢多多的郭某，眉來眼去，盤算著呢！

（作者是詩人）

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