晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》﹙鏗鏘集﹚恨的政治學

2023/11/22 05:30

◎ 李敏勇

柯痞曾說平生最討厭：蚊子、蟑螂和中國國民黨，但被問及自己怎會和中國國民黨合作？他的答覆是：他現在更恨民進黨，合理化他的變節、轉向。恨，成了反民進黨政治勢力的共同心理因素。搶奪政治權力，竟然生恨，國家治理成什麼了？

中國國民黨恨民進黨，原因是民進黨打破了中國國民黨一黨長期專政，而且似乎讓中國國民黨在民主化後的台灣政局中難以翻身。中國國民黨恨民進黨竟更甚於亡中華民國的共產黨，並且附共親中，這已背叛蔣氏父子的反共意志，似是為在台灣長期服膺反共國策，向中國表態悔過。

中國國民黨的侯友宜原被柯痞輕視，也被柯母看不起，但不恨民進黨無法向殖民意識中國論群交心的他，不再假惺惺疏離所屬政黨，也為昔日冷嘲熱諷韓國瑜之流陪笑臉。民調高的假象不再，與柯捲民調麻花，個人不足以撼動民進黨政權，只得與民眾黨哥倆好，他也想當總統，但黨意識似乎可以屈就副手，只要推翻民進黨執政就可以。

互懷鬼胎的權力合謀，以扳倒民進黨政權為共識，進行了分贓作業，背後的一腳傳出是中國使力的政治作用，馬英九這個曾經以反共取得功名利祿的中國國民黨人，在被英國《經濟學人》認證「Ma,the bumbler」後，又留下不知何以名之的稱謂。他與其在意台灣，更在意中國。

恨的政治學成為各種反民進黨的動力，不像一般正常國家，左、右政黨為國家、社會發展的不同主張、方向競爭，而是以台灣為主體或附和中國一一專制主義的國家的競奪。台灣的民主化、自由化，世界民主陣營重視的成就被視為敝屣。

台灣的民主化之路，要的是認同台灣為主權獨立國家的政黨競爭執政權。政黨輪替不是說你我定期輪流執政，而是做不好可以換黨執政。看看日本，自民黨執政多久？戰後日本不是民主國家嗎？日本國民沒有選舉權嗎？競爭執政權當然提出如何引領國家，哪能只以恨使力？

操作恨的政治學，為奪取政治權力不擇手段，寧與惡意侵犯的國家互拋媚眼，對同一國家競爭政黨氣噗噗到無以復加的程度。這樣的政治，台灣話說：會好，嘛未完全。藍白苟合都只是因為一黨無法勝選各自都有總統夢，但柯盤算的是利用中國國民黨之力當總統，侯也一樣想是借民眾黨之力。各懷鬼胎，怎麼合？恨的力量不能成就正當事，徒然暴露政客的卑劣和醜惡。柯痞還有一個錢多多的郭某，眉來眼去，盤算著呢！

（作者是詩人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書