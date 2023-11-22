自由廣場》阿中部長何來仇恨值?

◎ 陳建志

邱吉爾曾說：「當真理還沒有機會穿上褲子時，謊言已經滿街跑了。」涂醒哲的舔耳案如此，坊間「阿中部長的仇恨值」傳言更是如此。

近日醫科抱怨健保點值下降，希望在健保總額協商能給予更多的挹注，但健保總額決定權是在健保會的付費者代表，付費者代表不同意，跟阿中部長有何干係？且現在部長也不是陳時中，為何醫界要連署仇恨阿中？結果醫師全聯會回應對此事也不知情，那請問背後是誰在運作？不經思索台灣人就又傻傻掉入親痛仇快的圈套裡！

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疫情期間，日夜奔波，睡塌了辦公室的沙發椅，忙到白了頭，每天中午開了上千場的記者會，處理千變萬化的疫情發展，扛下難以承擔的責任，還有防疫津貼、疫情紓困等讓各行各業在疫情後得以很快復甦，台灣經驗更推廣至國際Taiwan can help.and Taiwan is helping,讓世界看到台灣，更備受國際肯定！

長照計畫在阿中部長的任內從50億到800億，成為台灣的希望工程。且以往動輒百萬的C肝治療藥物、罕見疾病藥物等納入健保，不僅造就了全民的健康，更減輕了很多家庭的沉重負擔，這都是阿中部長苦民所苦的政策。還有食安、育兒津貼⋯等太多政策有目共睹，讓走過風風雨雨的堅韌台灣，得以安居樂業。

阿中部長一直期許醫界「病人優先、品質優先、弱勢優先。」更要醫界以利他的精神來疼惜台灣，這樣的人，何來仇恨？未獲不分區立委提名，阿中表示「挺台灣」為的是台灣情、台灣心，不是為了他個人，台灣的未來，大家要以大局為重，這樣不為己的大格局，相較於你爭我奪充滿算計的政壇，阿中更是讓人敬重！

阿中部長一直深受國人愛戴，走到哪裏都有一大群擁護的支持者，大家都豎起大拇指給予加油跟肯定！這就是台灣人的感恩及厚道！

很明顯，「阿中的仇恨值」是有心人刻意捏造出來的惡質政治語言及打壓。台灣人厚道與良心，長久以來是台灣穩定的力量，絕不容許被有心人來分裂破壞，更不該用仇恨的方式來糟蹋真心為台灣付出的人！

（作者是前牙醫師全國聯合會理事長）

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