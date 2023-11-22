自由廣場》黑豹旗陶鑄球員品德

◎ 溫順德

昨日貴報讀者為文，論及職籃的假球案，猶如過往職棒翻版，要求國高中體育班，注重球員品德教育，確為整飭亂象根本。然除師長加強教導，透過各項賽事洗禮，提升學生的榮譽心，展現運動家的精神，更是品德教育實踐，黑豹旗為最佳借鏡。

黑豹旗開打十一年，由首屆的五十一隊，到今年的一九五隊，還有純女子隊參賽，已成規模最大賽事，號稱台灣的甲子園。各校組隊入場築夢，木棒鋁棒不受限制，男女球員同場較勁，棒球擺脫輸贏束縛，運動元素得以鬆綁，不僅成為生活樂趣，更是饒富教育意涵。追求球技與榮譽外，學習尊重場上一切，打造健康的身心靈，超越勝負的價值觀，陶鑄其自信與包容，培養團隊合作信念，勇於承擔勝敗榮辱，展現品德教育真諦，不惟是黑豹旗宗旨，也是學生棒球精神。

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二○一四年黑豹旗，竹圍高中首次參賽，五局以Ｏ比八十七，慘遭成功商水扣倒，教練直言或許殘忍，但不讓孩子去嘗試，直接摧毀他們夢想，不啻是另一種殘忍。也因教練堅持不退，隔年新北社團賽事，竹圍才能搶下首勝，增添孩子正向力量。在黑豹旗的比賽中，學生揮灑青春汗血，追逐場中的小白球，只為一圓心中夢想，那一種堅持與激情，不就是人生的態度？共同承擔球隊勝負，學習接受失敗挫折，不也是教育的目標？僅從競賽勝負思考，絕非學生棒球精髓。

除孕育孩子的勇氣，黑豹旗更重視品德，強調球員場上態度。二○一八開幕儀式，唱國歌時球員嬉鬧，甚至有人在講電話，棒協理事長辜仲諒，一上台就嚴辭訓斥，要求球員遵守紀律，展現生活教育一面。前職棒教練黃龍義，回到崇義高中任教，直言學生棒球原則，品德教育放第一位，球員球技雖不出色，但品行良好又認真，一樣給予上場機會。從賽前練習的專注，到比賽的尊重對手，甚至服從裁判判決，都是未來人生基石，在黑豹旗的場域中，可謂淋漓盡致詮釋。

由於錦標主義掛帥，球員自小觀念扭曲，而外在名利的誘惑，長大後如難以把持，一失足即身敗名裂。學生球員養成過程，將品德列為第一位，扭轉成王敗寇思維，培育自重包容信念，建立正確的價值觀，未來發展才能長遠。

（作者是高中校長）

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