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自由廣場》讓六趴是柯學非科學

2023/11/22 05:30

◎ 果材

台灣的政客，流行睜眼說瞎話；想不到，披著智商一五七外衣的柯文哲，講起話來，也照樣很不科學。

「藍白合」採計的六家民調，「柯侯對賴蕭」與「侯柯對賴蕭」的數據分別是：聯合報的41.00%與42.00%，匯流（趨勢）的48.30%與46.10%，鏡電視（大地）的46.60％與46.50 %，競爭力（世新）的46.01％與40.82%，民眾黨內參的44.00％與39.70％，國民黨內參的38.80%與38.20%。不考慮統計誤差，可分別直接解讀為：侯贏柯1％、侯輸柯2.2％、侯輸柯0.1％、侯輸柯5.19％、侯輸柯4.3％、侯輸柯0.6％！柯文哲五比一大勝侯友宜！

問題是：馬英九、朱立倫、侯友宜、柯文哲四人畫押簽名的協議書，有所謂的「禮讓條款」。柯文哲在十八日的記者會宣稱的「若自己贏的比例在統計誤差範圍內，也就是三％，可禮讓侯友宜，但讓六％太強人所難」，如果不是把「若自己輸的比例在統計誤差範圍內，也就是三％，也算禮讓侯友宜」，真不知所謂的讓六％，從何講起？從何算起？

常識告訴我們：本來就是輸的，要嘛認輸，要不只能耍賴不認帳；在雙方打成平手或贏對手的情況下，才有禮讓不禮讓的問題！職是，照柯文哲自己講的「若自己贏的比例在統計誤差範圍內，也就是三％，可禮讓侯友宜」，那對不起，贏的比例是2.2％、0.1％、0.6％的，都在三％內（輸1％的更不用說），柯文哲如果說話算話、願賭服輸，都該禮讓侯友宜！所以，就照柯文哲同意的「贏三％內可禮讓侯友宜」的遊戲規則，侯友宜已四比二勝出矣（如果照柯文哲嚷嚷的讓六％，柯文哲更是0比六完敗）！

柯文哲利用一般人碰到數學就一愣一愣的弱點，硬把讓三趴放大拗成讓六趴，以凸顯其遭遇不平等條約對待的委屈，無非是在替自己的不誠無信找藉口。剩下的，就看選民對總統候選人的誠信，在不在意了？

（作者為大學數學系副教授退休）

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