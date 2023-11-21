社論》當戰狼披上了羊皮

亞太經合會（APEC）領袖峰會上週在美國舊金山舉行，期間中國領導人習近平與美國總統拜登會談，針對台海情勢，美方官員說，習近平說他聽到美國有各種報告稱中方計畫二○二七年或二○三五年採取軍事行動，「但根本就沒有這樣的計畫，沒有人向他提過這種計畫」。美媒還報導說，習近平抱怨美國把中國描繪成惡棍所造成的傷害，並對美國遏制中國使用電腦晶片，表達抗議。不過幾年前，習近平還志得意滿「東升西降」，認定中國已崛起和復興，將取代美國為代表、逐漸衰落的西方文明。但從「拜習會」看到，習近平口氣小了些，官媒也收斂反美基調，扭轉中國形象。然而，戰狼藏住利牙、披上羊皮，並非本質丕變，實乃內外交迫所致。

指習近平為「獨裁者」的拜登總統，曾警示中國面臨高失業率及勞動力老化問題而「陷入麻煩」，在很多情況下都成了一枚「定時炸彈」。「拜習會」前夕，拜登又說中國「真的遇上問題了」。美國媒體形容，近數十年內中國最強勢領袖習近平，目前面臨掌權十一年最脆弱時刻。這也解釋習近平亟需與拜登見面重振聲望，鞏固統治。這幾年間，國際情勢變化快速，中國最早開始放任武肺病毒擴散全球，造成百年疫情。原本的播毒者，理應能最快擺脫疫情的影響。但長時間實施嚴格清零政策，反而重創民生經濟。即使外界以為中國經濟在解封後會快速反彈，結果沒有發生。加上官方管控民營企業，外資也因風險陡升大舉撤離，致使投資及企業信心大降。中國房市崩盤，青年人高失業並消極「躺平」，以及從去年出現了人口負成長，「人口紅利」不再，社經情勢已然雪上加霜。

請繼續往下閱讀...

政治愈加強硬、高壓，經濟反而萎縮、下滑，這是獨裁者習近平的統治大危機。而在外部環境，北京誤判可利用美國等民主國家窮於應付國內疫情，趁機擴張，首當其衝東海、台海與南海地區情勢升高。戰狼外交加上窮兵黷武，反讓印太國家更集結在美國為首的民主陣營，進行自保。台海的和平穩定，是美日等國進行多邊或雙邊高層會談，念茲在茲的議題。如今國際環境不但沒有東升西降，西方陣營擴大與團結，抗衡中、俄及北韓等威權勢力蔓延。習近平把路走窄，中國倒退回冷戰的被圍堵局勢。為此，習近平向拜登抱怨被西方描述為「惡棍國家」。然而，孰令致之。拜習會前，北京持續在台海周邊進行機、艦騷擾，共機在南海危險逼近美國軍機，海警並對菲律賓船隻發射水砲等。被指惡棍，完全正確。

所以，習近平宣稱沒有攻台計畫，如同戰狼披上羊皮，全是偽裝欺騙。中共是否攻台，受制於軍事能力與外部環境。解放軍加速現代化，近年升高軍事擾台，跨出第一島鏈進行演訓，即為攻台做準備。但目前時機未到，加上美國等民主國家聚焦台海，頻繁在鄰近海域進行跨國軍演，震懾中共令其不敢造次。內外交迫下，習近平姿態放緩，但這更像是戰略欺詐，為未來爭取時間。由此看出，我們應持續強化防衛力量，與美國等理念相近國家加強安全合作關係，避免台海軍事嚴重失衡，同時，這些年我們在國際扮演良善力量，成為不可或缺的夥伴。這次出席APEC峰會的台積電創辦人張忠謀，即為我們爭取更受尊重的國際能見度。這樣的國際化路線，而非一味地向北京求和的親中、送中路線，才能讓中共有所忌憚，這是台灣民主長治久安的關鍵。

台灣選戰日趨激烈，拜登告誡習近平，莫要介選。然而，北京近年不斷鼓譟的「和戰抉擇論」，台灣內部早有政黨與政治人物附和宣傳，指控蔡政府的國際化路線，讓台灣陷於「兵凶戰危」。真正實情是，台灣愈受國際關注，中共愈受牽制，我們則愈加安全。「拜習會」正體現這態勢。民進黨總統參選人賴清德在台大EMBA學生會演說時即說，「這態勢和做法是走在正確道路上」。賴清德昨也正式宣佈，搭檔駐美代表蕭美琴參選。蕭在美國時就是將台灣推向國際的執行者，外界因此認為，「賴蕭配」確保蔡政府的國際化路線持續。另外，我們看到親中的馬英九，正促藍白陣營整合。許多評論者認為這符合北京的介選意旨。至於拋出政治口號如「兩岸和平」、「聯合政府」、「第三波民主改革」，一如中共戰狼披著羊皮，這是打著民主旗幟，目的在掩護親中勢力的重返。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法