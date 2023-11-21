晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》當戰狼披上了羊皮

2023/11/21 05:30

亞太經合會（APEC）領袖峰會上週在美國舊金山舉行，期間中國領導人習近平與美國總統拜登會談，針對台海情勢，美方官員說，習近平說他聽到美國有各種報告稱中方計畫二○二七年或二○三五年採取軍事行動，「但根本就沒有這樣的計畫，沒有人向他提過這種計畫」。美媒還報導說，習近平抱怨美國把中國描繪成惡棍所造成的傷害，並對美國遏制中國使用電腦晶片，表達抗議。不過幾年前，習近平還志得意滿「東升西降」，認定中國已崛起和復興，將取代美國為代表、逐漸衰落的西方文明。但從「拜習會」看到，習近平口氣小了些，官媒也收斂反美基調，扭轉中國形象。然而，戰狼藏住利牙、披上羊皮，並非本質丕變，實乃內外交迫所致。

指習近平為「獨裁者」的拜登總統，曾警示中國面臨高失業率及勞動力老化問題而「陷入麻煩」，在很多情況下都成了一枚「定時炸彈」。「拜習會」前夕，拜登又說中國「真的遇上問題了」。美國媒體形容，近數十年內中國最強勢領袖習近平，目前面臨掌權十一年最脆弱時刻。這也解釋習近平亟需與拜登見面重振聲望，鞏固統治。這幾年間，國際情勢變化快速，中國最早開始放任武肺病毒擴散全球，造成百年疫情。原本的播毒者，理應能最快擺脫疫情的影響。但長時間實施嚴格清零政策，反而重創民生經濟。即使外界以為中國經濟在解封後會快速反彈，結果沒有發生。加上官方管控民營企業，外資也因風險陡升大舉撤離，致使投資及企業信心大降。中國房市崩盤，青年人高失業並消極「躺平」，以及從去年出現了人口負成長，「人口紅利」不再，社經情勢已然雪上加霜。

政治愈加強硬、高壓，經濟反而萎縮、下滑，這是獨裁者習近平的統治大危機。而在外部環境，北京誤判可利用美國等民主國家窮於應付國內疫情，趁機擴張，首當其衝東海、台海與南海地區情勢升高。戰狼外交加上窮兵黷武，反讓印太國家更集結在美國為首的民主陣營，進行自保。台海的和平穩定，是美日等國進行多邊或雙邊高層會談，念茲在茲的議題。如今國際環境不但沒有東升西降，西方陣營擴大與團結，抗衡中、俄及北韓等威權勢力蔓延。習近平把路走窄，中國倒退回冷戰的被圍堵局勢。為此，習近平向拜登抱怨被西方描述為「惡棍國家」。然而，孰令致之。拜習會前，北京持續在台海周邊進行機、艦騷擾，共機在南海危險逼近美國軍機，海警並對菲律賓船隻發射水砲等。被指惡棍，完全正確。

所以，習近平宣稱沒有攻台計畫，如同戰狼披上羊皮，全是偽裝欺騙。中共是否攻台，受制於軍事能力與外部環境。解放軍加速現代化，近年升高軍事擾台，跨出第一島鏈進行演訓，即為攻台做準備。但目前時機未到，加上美國等民主國家聚焦台海，頻繁在鄰近海域進行跨國軍演，震懾中共令其不敢造次。內外交迫下，習近平姿態放緩，但這更像是戰略欺詐，為未來爭取時間。由此看出，我們應持續強化防衛力量，與美國等理念相近國家加強安全合作關係，避免台海軍事嚴重失衡，同時，這些年我們在國際扮演良善力量，成為不可或缺的夥伴。這次出席APEC峰會的台積電創辦人張忠謀，即為我們爭取更受尊重的國際能見度。這樣的國際化路線，而非一味地向北京求和的親中、送中路線，才能讓中共有所忌憚，這是台灣民主長治久安的關鍵。

台灣選戰日趨激烈，拜登告誡習近平，莫要介選。然而，北京近年不斷鼓譟的「和戰抉擇論」，台灣內部早有政黨與政治人物附和宣傳，指控蔡政府的國際化路線，讓台灣陷於「兵凶戰危」。真正實情是，台灣愈受國際關注，中共愈受牽制，我們則愈加安全。「拜習會」正體現這態勢。民進黨總統參選人賴清德在台大EMBA學生會演說時即說，「這態勢和做法是走在正確道路上」。賴清德昨也正式宣佈，搭檔駐美代表蕭美琴參選。蕭在美國時就是將台灣推向國際的執行者，外界因此認為，「賴蕭配」確保蔡政府的國際化路線持續。另外，我們看到親中的馬英九，正促藍白陣營整合。許多評論者認為這符合北京的介選意旨。至於拋出政治口號如「兩岸和平」、「聯合政府」、「第三波民主改革」，一如中共戰狼披著羊皮，這是打著民主旗幟，目的在掩護親中勢力的重返。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書