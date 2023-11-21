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自由廣場》感念許文龍先生

2023/11/21 05:30

◎ 林進嘉

奇美集團創辦人許文龍先生，可以說是台灣企業家中很特別的一位。除了曾和經營之神王永慶並列「北長庚、南奇美」外，其「釣魚理論」、「利益分享」的經營法則，更是讓人津津樂道。尤其，許創辨人曾經說過，奇美醫院和奇美博物館是他想要留給台灣社會最重要的兩個資產。看他過世後這兩天各界對他的感念，他確實做到了。

身為奇美體系一員，個人有幾次跟許創辦人接觸的機會，印象深刻的有兩次。

一次是我到奇美醫院服務不久，剛好遇到許創辦人來全院演講。說真的，當時的演講主題與內容是什麼，已經忘了，只記得最後許創辦人還以小提琴演奏《望春風》、《月夜愁》給大家聽，更發下影印的《望春風》歌詞，要大家一起唱。對也喜歡台語老歌的我，感覺這位台派的歐吉桑很親近。

多年後，個人在擔任科部主管期間，曾幾次隨副院長去許創辦人家中拜訪，有幸近距離跟老先生互動。那時許創辦人已經年近九十了，但還是很關心醫院的經營狀況。他一直詢問醫師的薪資多少？護理師好不好請？待遇怎麼樣？他跟我們說，「咱開病院不是要賺錢，是要服務患者」；「要把患者顧好，就要給醫生護士好的待遇」。許創辦人在體能漸弱之際，卻仍還不斷地關心醫院同仁的待遇，以及一再叮嚀我們要好好照顧病人，著實令人感佩不已。

（作者為精神科醫師）

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