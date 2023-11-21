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自由廣場》 職籃假球案省思，重視體育班的品德教育與人生規劃

2023/11/21 05:30

◎ 陳埜

職籃SBL假球案如雪球般愈滾愈大，如同過往職棒假球案的翻版。各界也開始檢討究竟是哪一個環節出了問題？是制度面的問題，還是法律不夠周延，抑或是大環境使然？

姑且不論以上所述，球員之所以會打假球，多半是為了「錢」，因為「錢」不夠支用，或是負債累累需要「錢」還債，故鋌而走險，即使賠上一生清譽與未來前途，也在所不惜。

球員和一般人一樣，不同的是，多數職業球員初出社會時，簽約金和月薪比一般人高，如果沒有妥善規畫與運用，很容易便在短時間內花光，假若又遇到不肖的同儕和親友，經常出入聲色場所，或是線上簽賭，購買名牌和跑車，那背負的債款就像是無底洞般，永遠也填不完。

筆者認為，要檢討職籃或職棒打假球問題，應該從國、高中的體育班設置開始檢討起。許多職棒和職籃球員，從國小開始打球，國中便被網羅至名校體育班，這些體育班學生，一大早起床便開始「晨操」，結束後盥洗便進班級上課，吃完午餐後又開始練球，所以很多學生不要說數理不好，英文字母從A到Z可能都背不出來，更不用說品德教育，或是未來的人生規劃課程。

記得擔任軍訓教官時，有次糾正學生在校園內抽菸，結果學生竟然回嗆「不然你想怎樣！」我跟教練反映，教練面有難色地說，「不用管他啦！他已經被職棒球隊選上，要休學了！」這名學生現在已經是職棒知名球星。還有一次，在校內處理他校棒球隊學生到本校上游泳課時發生的交通事故，結果對方一名同學騎車前來協助處理，卻沒戴安全帽，提醒他要戴安全帽，沒想到他卻拿出泳帽戴在頭上，然後油門一催就跑了，只好打電話提醒該學校的教練注意學生的行為。

球員辛苦練球，為的是有一天能在正式比賽有好的成績，並且能夠出人頭地，但他們練球比賽佔了絕大多數的時間，讀書比別人少不說，品德教育相對地也比其他同學少，更別說像是理財教育或未來的人生規劃了！筆者期盼職籃假球案能讓相關單位重視體育班的學生，運動成績好不代表未來就能一路順遂，稍一不慎即可能身敗名裂，一切成空！

（作者為大學生輔人員）

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