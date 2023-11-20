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為文資雪中送炭 感念「文化人」許文龍

2023/11/20 05:30

◎ 黃如輝

看到奇美創辦人許文龍過世消息，想起與他因文化「結緣」的往事。二○○五年南市古蹟總趕宮，因建築多處損壞需要修復，但隨著行政區轉移到安平區，府城「七寺八廟」之一的總趕宮，也面臨祭祀圈人口與商圈衰退，募款難上加難，即將動工卻為搭鋼棚架保護古蹟主體的自籌工程費四百萬，讓重修委員會傷透腦筋，我看到新聞後，投書盼對重修略盡棉薄之力。

耆老組成的重修委員會堪稱「千歲團」，帶著十足誠意請託，但我實在不知如何幫忙，想起席間談起許文龍先生也出身總趕宮附近，心想不如寫信給許董事長，就用電腦寫了三張A4信紙，花了十元郵票，在網上找了奇美文化基金會地址，希望能牽線協助總趕宮的修復。

寄信後我抱持沒有期待就沒傷害，心想這類信件應對基金會見怪不怪，隔了一週重修委員會告知，許先生委託基金會接觸，答應捐助經費，事後秉持鄉下人回饋之情，轉寄一盒家母手製泡菜作為謝禮，總趕宮重修至竣工，我從未和許先生見過面，也未敢居功，回想最大的努力也就那十元郵票和一箱泡菜。台灣有錢實業家很多，但能為文資保存與台灣文化努力的卻不多見，許先生能在總趕宮募款困境時，給予最真實、有力的幫忙，讓人見識許先生的胸襟視野，雖素昧平生，但仰之彌高心願足矣！

（作者從工）

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