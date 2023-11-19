自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚再問柯粉青年

上週我在「李筱峰專欄」發表〈請問柯粉青年〉，提問十幾個問題。本來我還想問：「柯粉們，你們把選總統當做馬戲團在徵小丑嗎？」（我不是歧視小丑，而是小丑有小丑的角色，總統要有總統的樣子，不能讓總統扮演成小丑，那會笑死人；也不能把小丑演成總統角色，那會讓觀眾笑不出來！）但篇幅所限，事過數天，「藍白合」劇情急轉直下，不僅讓全國觀眾傻眼，連柯文哲也發愣，全家還哭成一團。劇情演變至此，我再請問柯粉：

在你們當中有很多人還小的時候，柯某為了騙取民進黨的支持而自稱「墨綠」時，藍營不僅罵柯，還辱罵柯爸爸是「日本皇民」！但自從柯發表兩岸「一家親」後，柯爸爸就不是日本皇民了。你們想過他們對歷史的評斷為何會前後不同嗎？

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柯文哲以前說他最討厭國民黨，還說「藍綠一樣爛」、「垃圾不分藍綠」。現在為何要與「爛」的「垃圾」藍來「合」呢？

柯文哲一向目中無人、盛氣凌人，這次為何忽然向藍營俯首簽字呢？有一種說法，指柯在協議前，先被引入馬英九辦公室，由馬親轉一封從中國帶回的密函讓柯先過目，柯看後臉色丕變，兩個半小時的協議後，柯終俯首簽字。四人牽手的鏡頭，柯僵滯的表情迥異於往常的揚眉瞬目。

此說若為真，青年柯粉們，你們不好奇那封密函到底對你們所支持的偶像揭發了什麼過去嗎？國民黨為何要找一位過去不堪聞問的人來「合」呢？更重要的，這樣的「藍白合」的背後，不是紅通通一片嗎？全世界有哪個民主國家的選舉，竟然由境外的敵人在操控？你們支持得下去嗎？

柯文哲俯首簽字後，侯友宜表示「為共同理念、國家安全、人民福祉而放下個人，盼在政黨合作下邁向第三波民主改革。」說得煞有介事。然而，柯粉青年們想想，若有共同理念，柯文哲怎不加入中國國民黨？政黨不是共同理念者的結合嗎？你們所支持的柯某，和藍營有何「共同理念」？

至於他們說考慮「國家安全」？那為何要反對台灣充實軍備？你們想過嗎？順從境外敵意的人，要如何維護國家安全？

他們說考慮「人民福祉」？果真考慮人民福祉，法院裡的貪污案、賄選案、經濟犯就不會盡是國民黨黨員！而柯市長時的手下也爆出多起貪瀆案，你們清楚嗎？還有，你們知道國民黨政治人物曾公然主張「公務員能撈就撈，能混就混」，這樣是考慮人民福祉嗎？至於造謠造偽的「宇昌案」、「浩鼎案」....羞辱科學家何大一、翁啟惠，阻礙台灣生化醫學發展等等，這又考慮了什麼人民福祉？

更好笑的是說要「第三波民主改革」，一個長期壓迫民主運動的國民黨，結合崇拜殺人獨夫毛澤東的柯某，如何邁向第三波民主改革？青年柯粉們，你們醒了嗎？

（後記：此文寫畢，又爆新消息，柯某對於已簽字的協議中的民調部分反悔了。劇情還在發展中，大家繼續看戲。）

（作者是台北教育大學名譽教授）

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