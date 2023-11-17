自由廣場》抖音是原民兒童的第二父母

◎ 劉帝成

近來抖音與蘿蔔刀在臺灣國小校園的流行受到教育界及媒體的不少重視，而原住民部落地區基於和漢人不同的生活環境與觀念，家長對於孩童使用手機和抖音的掌握度也迥異於漢人家庭。

在原住民部落，許多孩童不被積極地鼓勵念書或充實學業，而是希望能有一技之長及健康地成長。因此相比都市漢人，部落孩童的日常生活中少了書本，卻多了手機及抖音，甚至可以說手機和抖音是孩童的「第二父母」。

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為何對於部落學童而言，手機和抖音在生活中有著相當重要的分量？筆者以為，這是基於原住民父母為了減輕自己生活和工作上的壓力，所做出的選擇。

以南投原住民鄉鎮之部落為例，部落家長的職業多聚集於軍人、農業和觀光業等需要大量勞動之工作，所以回到家後根本無暇、無心力顧及家中的孩子，而為了減輕壓力和養育的時間成本，乾脆以手機和平板的方式讓孩童的注意力聚焦於抖音等短影音平臺，加上孩童同儕的影響，抖音遂成為最受部落孩童歡迎的應用程式，甚至影響到學校表現。

因此，學校或社會團體如何透過協力手段，串聯部落家長與孩子一同重視數位健康，引導孩童選擇能夠自律和分辨閱聽內容的數位生活方式，就成為當今教育界不可忽視的議題。

（作者是暨南大學歷史系學士，從事原住民族研究）

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