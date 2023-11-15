自由廣場》聽他說話，不如看他素行

◎ 黃瑞循

美國有一家大公司徵求一個部門經理，該公司信譽佳，開出的待遇好，因此，應徵的人很多。經過層層面試訪談，有一人脫穎而出，成為最佳候選人。此人口才便給，提出未來業務發展願景，說得頭頭是道，看來能力不錯，總經理有意錄用。但還須經一道手續，就是檢驗他過去在職場的行為、表現與成績，總經理從履歷表查看他過去服務的公司，正好認識其中一家公司老闆，就打電話去問，老闆回答很客氣，稱讚此人能力的確很強，總經理正覺得滿意，老闆輕描淡寫的補充一句：「他樣樣都行，工作也很認真，但他跟主管吵架而離職，離職前還把公司電腦資料全部刪掉。」總經理嚇一跳，這種為了私怨，破壞公家財產、不忠不義的人，能力再強也不能用，結果可想而知。

美國公司徵求人才一定會檢驗應徵者過去的行為，凡走過必留下痕跡，「過去」的行為表現，比他「現在」說的語言，更能證明他在「未來」工作崗位是否勝任。「現在」面談說得天花亂墜，但若「過去」對公司不忠不義，「未來」在新公司也很可能不忠不義。一個人的誠信與態度是長期孕育出來的，江山易改，本性難移，言語能騙人一時，行為卻常在不經意中露餡。如此毫無誠信、不忠不義的應徵者，美國公司絕對不會錄用。

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公職人員選舉，有許多「應徵者」（候選人）來應徵，選舉投票時，人民就是老闆或總經理，您該如何挑選一位最有誠信、最能勝任新職的應徵者？與其聽那些人說得天花亂墜，不如檢視他們過去在職位上的表現與行為。一個脫口而出、不求證事實，施政成績吊車尾，領導能力欠佳的候選人（應徵者），光是這種「過去」行為及表現，有哪個公司敢錄用？ 您敢期待他「未來」會變好嗎？請神容易送神難，面對政治人物，與其聽其言，不如檢驗其素行，比較保險。

（作者是科技公司退休，台北市民）

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