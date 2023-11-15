自由廣場》節能與智慧能源管理系統之新趨勢

◎ 許志義

行政院能源及減碳辦公室11月15日舉辦「節能與智慧能源管理系統研討會」，節約能源是兩次石油危機發生後的重要課題，在當前淨零碳排與循環經濟的公共政策領域更是「顯學」。

由於分散式再生能源的大量佈建及其發電的間歇性，影響電網韌性，因此，用戶需求面須整合節能／創能／儲能，促使愈來愈多消費者時而轉換角色成為生產者，即所謂「產消者」。

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因此，節能服務的運營模式，已從傳統上多個「單點／離散時段/單向控制」的節能設備（如某一大樓的熱泵設施），轉變為藉由智慧能源管理系統與數位平台網絡，規模化串聯眾多不同利害關係人，甚至不同區域用戶的節能設備（如多棟建物的熱泵裝置），能夠「多點/即時連續/雙向互動」調節負載，形同具有運轉彈性的「虛擬電廠」，以因應太陽能或風電突遇氣候驟變而造成瞬間電力供給的缺口或過剩。

這種需量反應結合分散式電源及儲能系統（含電動車充電裝置）的智慧能源管理系統，形塑出「聚合商aggregator」新興產業發展的生態系，不但具有傳統節電的「能量節約」效益，更有其「容量備用」價值，甚至還有區域間可移動性的電力供需調度效益。這對受限於傳統電網框架，常造成再生能源發電傳輸線路的壅塞問題，亦是可被期待的「另類解方」。

智慧能源管理系統的應用，顛覆傳統節能生態，展現能源「數位＋淨零」的雙軸轉型模式，在碳有價的此刻，還能創造「碳權」的ESG永續效益。

太陽能與風力發電的邊際成本接近於零，對應於電力失衡的高額缺電成本，顯然上述節能模式與智慧科技的應用，須藉健全的市場機能反映正確的價格訊號，提供合理誘因，才能讓電力市場上多元的各方利害關係人，在對的時間做出對的動作，彼此撮合，以確保電力輔助服務、壅塞治理、能量及容量市場的供需即時平衡。

更重要的，市場規則與交易秩序的維護與監理，須以法制作為規範基礎。這些配套措施，都須國家能源戰略制定者重視，及早規劃，超前部署。

（作者是國立北商大榮譽講座、中華大學特聘教授）

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