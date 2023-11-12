晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》黃昆輝／教育應體現公義與卓越價值

2023/11/12 05:30

我們應堅信，惟有公義與卓越並重的教育發展，才能營造一個現代化、專業化、多元化、精緻化，以及數位化的人才培育與全民共享的學習環境。圖為黃昆輝教授教育基金日前邀集多位學者專家，舉辦「邁向公義與卓越教育十大政策建言」發表會。（資料照，記者叢昌瑾攝）

黃昆輝／財團法人黃昆輝教授教育基金會董事長

隨著總統大選時程的逼近，媒體上頗多關於教育利多訊息的報導。教育團體紛紛提出解決特定教育問題的訴求，而各黨總統候選人也先後宣布教育的政見。對於這些訴求與政見，若有利於台灣教育現狀的改善，大家應該樂觀其成。但綜觀這些教育訴求和政見訴求，似難見宏觀視野與前瞻思維，也未見引領台灣教育永續發展的核心價值。

「公義」與「卓越」是教育核心價值

教育國之本，是國家發展、社會進步以及人民福祉之所繫，因此教育的發展與改革，應秉持永續的理想，在核心價值的引領下，以宏觀的視野和前瞻的思維，進行長遠的整體規劃。台灣自一九九四年以來，以「鬆綁」為基本理念所推動的各種教改措施，可謂得失參半、毀譽互見。雖然鬆綁有其哲學思維和理念意涵，但放在教育實務的脈絡中，卻是相對於「管制」的行動「策略」，而非引領行動的「價值」。既是行動策略，自是見仁見智，也不無治絲益棼的風險，恐難充分滿足社會與人民的教育「公義」與「卓越」作為台灣教育發展的核心價值需求。我們應堅信，惟有公義與卓越並重的教育發展，才能營造一個現代化、專業化、多元化、精緻化，以及數位化的人才培育與全民共享的學習環境。也唯有體現公義與卓越的教育，才能有效促進國家發展，帶動社會進步，以及增進全民褔祉。聯合國倡議十七項「永續發展目標」（SDGs）中，第四項教育目標為「確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習」，本質上也是公義與優質的價值。

公義與卓越提供適性揚才的教育機會

公義與卓越在不同的社會情境脈絡中，或有不同的定義和詮釋，但在教育實務的脈絡中，「公義」即是教育機會的提供符合「社會公平正義」。其中包括兩項指標：其一，提供每個國民接受共同基本教育的同等機會； 其二，提供每個國民接受符合其性向、能力發展的教育。在教育實務上如要體現公義價值，可用學術上熟悉的CIPP模式，從教育的情境、輸入、過程和成果四方面來檢視並體現。就教育情境言，學校必須提供全體學生無差別、人人可及的學習情境和機會，包括各級教育的就學機會。就教育輸入言，全體學生均享有學習必要的設施與配備，例如相同的師資素質和相同的數位設施與配備。就教育過程言，在教育各項活動與教學過程中，沒有差別待遇，更沒有任何形式的歧視。就教育成果言，必須保障全部學生的學業成就都達到基本水準。由於學生的性向各有不同，因此「適性學習與發展」必須在體現公義價值的教育活動中加以考量。

至於「卓越」則可分為三個層次來說：就學生而言，教育過程使個人潛能獲致最大的發展； 就學校而言，各種學習活動能依學生個人性向和能力，訂定較高的期望水準，全力促其達成學習目標；就社會而言，學校所培養的人才，為社會所需，能適應社會快速變遷，有助社會發展。簡言之，就是要提供學生「優質教育」（quality education），包括優質校園、優質教師、優質課程和教學，以及優質的學習成就。

體現公義與卓越、化解教育危機，才能開創教育新局

秉持公義與卓越的核心價值，黃昆輝教授教育基金會在二○一九年「邁向公義與卓越教育」的專案研究中，歸納台灣教育的危機有三，包括：社會階層再製、教育品質平庸、人才培育失衡。其中之階層再製係公義的問題，品質平庸是卓越的問題，而人才失衡則是公義與卓越交織的問題。根據實徵性資料顯示，相較於基層或勞動階層子弟，台灣中上階層子弟的教育選擇機會較多，教育成就與質量較佳，學歷品牌較優，學成之後大都回到中上階層或進入更高階層。

社會流傳「頂大少寒門、私校多弱勢」之語，可見教育未能體現公義價值已是社會觀感。階層化的社會和階層化的教育相因相成，以致教育未能有效發揮促進社會流動的功能，這是台灣教育發展的危機，也是台灣教育永續發展必須面對的挑戰。

至於教育品質之良窳，關乎兩件事：一是教育制度與機構能否提供多元發展機會，二是教育過程與內容能否落實適性揚才的理想。回顧過去卅年的教育改革，既要引進新的教育理念，又要改善為人詬病的缺失，雖一心但求速成，卻缺乏整體規劃與充分配套，以致從小學教育至高等教育，皆有品質平庸的跡象，亦成為台灣教育的危機。至於人才的問題，由於國民教育階段的學生學習表現不盡穩固，中等教育階段的適性教育也未盡切實，而職司專門人才培育，用以促進國家發展與社會進步的高等教育，亦因擴充過速過量，加以國內外政經產業趨勢急遽變遷，造成日益嚴峻的人力供需失衡問題，成為台灣教育發展的危機。

教育永續須兼重公義與卓越

面對台灣教育的危機，轉危為安之策，就是要堅守「公義」與「卓越」的核心價值，進行宏觀且前瞻的整體性政策規劃並有效實施，以體現教育公義、提升教育品質、培育國家未來所需人才。我們必須強調，公義與卓越是教育發展的雙引擎，教育政策的制定，這二者都應兼籌並顧，同等重視。不應為求公義而輕忽卓越，也不應為求卓越而犧牲公義，否則學生將無法獲得適性發展的機會。

當政府與民間共同關心並期許台灣教育永續發展時，我們必須先檢視：台灣的教育距「公義」的目標有多遠？與「卓越」之間的距離又有多大？而教育政策的規劃與實施，應認真思考並嚴謹評估，各項教改措施能否體現公義與卓越的價值？我們不僅要以「公義」與「卓越」作為教育政策規劃的基礎和起點，也要用「公義」與「卓越」的體現程度作為檢視教育發展與改革成效的標準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書