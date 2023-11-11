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自由廣場》比民進黨完全執政更重要的事

2023/11/11 05:30

◎ 王興煥

為什麼民主化三十年、政黨輪替三次、民進黨完全執政八年，我們依然陷在「大選可能造成台灣不再是台灣人的台灣」的恐慌中？

國民黨與民眾黨的政黨支持度，雖然加起來穩定超過40%，但是中國認同者不會超過10%，其餘或許有黨國結構的慣性、有民粹煽動的情緒，但絕對還有一部分是基於「民主需要制衡」的素樸善意。

確有一定比例的公民，為了避免「絕對的權力造成絕對的腐化」，所以一向支持在野黨：國民黨執政就投民進黨，民進黨執政就投國民黨。

也確有一部分公民，在三次政黨輪替後，對傳統的主流政黨逐漸失去信任（尤其對執政黨反感）、對政治趨於冷漠。當有所謂「新政治」出現時，這些人會選擇「新」而非選擇比較「好」，這就是柯文哲現象的土壤。

這類公民，不論意識形態，本質上不會是執政黨的支持者。所以藍白政黨的生存空間，很大一部分是民主政治的必然；而這正好是台灣政治的結構性困局所在：

第一，藍白政黨進行的並非在野監督，而是扯台灣後腿，以致民主失靈。

第二，藍白政黨與中國裏應外合，導致「定期改選，定期亡國感」的焦慮。

在民主政體中，在野監督的需求必然存在；但目前填滿此空間的，是藍白黃等不以台灣利益為優先的政黨，假監督之名，行惡鬥之實，無視「台灣淪為中國人的台灣」的風險，執意下架本土政權。

就結構面而言，台灣若要完成民主鞏固與國家打造的總目標，除了必須維繫本土政黨的執政，還需要另一個忠於台灣大局的政黨取代藍白黃，在國會擔任「在野監督」的角色。因為民進黨不可能同時執政又在野，更不可能永遠免於民主政治必然發生的政黨輪替。

也就是說，除了在2024年選擇民進黨繼續執政，還需要有絕對忠誠於台灣的台灣基進進入國會，由民、基兩黨以「本土執政治理」與「本土在野監督」的分工，強化民主韌性、打造本土政體。

民主必然本土，這是李登輝先生的格局所在。他在總統兼國民黨主席任內擘畫了「本土的國民黨與本土的民進黨」雙引擎結構，一面致力於國民黨的本土化（終告失敗），一面扶持民進黨壯大，為的就是透過兩個本土政黨的競爭，推進台灣從民主轉型走向民主鞏固。雖然我們無法同意猶如納粹的國民黨有參與民主憲政的資格，但我們對李登輝先生「本土雙引擎」的洞見充滿敬意。

本土要多元，民主要制衡；民主需要監督，監督必須本土。我們應該從結構問題思考台灣的政治需求。2024年的大選結果若只是重複台灣現況，即使民進黨再次完全執政，台灣民主失靈的困境依然沒有改變。所以，請授權台灣基進以超過5%的政黨票進入國會，扮演「本土在野監督」，這才是台灣大局的起點，也是結構性問題的唯一解方！

（作者為台灣國家聯盟執行委員／台灣基進黨主席）

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