社論》打擊國家隊是要圖利誰

距離大選投票日，剩下九星期，藍白兩陣營尋求政治整合，所設定的選戰議題也趨同，近日都質疑民進黨政府執政，結合民間成立多個「國家隊」，成效不彰且有弊病，國家隊已是負面名詞，將來要一件一件查清楚。行政院長陳建仁回應，要以事實來論證，不要隨意臆測；而選舉可以熱情，但不可以抹煞政府和全體人民這幾年來所做的努力和成果。我們的確看到，選舉趨於激烈之際，藍白方面鎖定綠營過去力推的重大政策，塑造貪污弊病的假象，名為監督施政，但質疑內容常流於捕風捉影或根本錯誤。這般手法，並不陌生，縱然最後證明無不法，但捲入政治紛擾，已然傷痕累累，不僅政策受阻，良機難覓，所扶植的產業，亦受到無端的波及與傷害。

外界記憶猶存，這類選舉操作的指標案件，即二○一二年總統大選，國民黨猛打當時民進黨總統候選人蔡英文涉入「宇昌案」。蔡之前擔任行政院副院長，曾助愛滋病疫苗等新藥開發的宇昌生技公司籌設。過程謹守分際，藍營卻為了大選瞄準攻擊，指控濫用權力、圖利特定人士、甚至貪污。不過，馬英九勝選總統後，特偵組以查無不法簽結。這是扁政府推動的生技政策，冀望能循台積電模式，由國家投資設立公司，建立生物科技的產業鏈。馬為要連任，政策淪為犧牲品，重創生技產業的發展。當年在生技界享有國際聲譽的幾位領袖級人物，因協助推動，莫名其妙捲入案件。馬政府也被認為不支持生技產業，官方推動的生技案讓企業投資卻步，誠信大打折扣，形同雙輸局面。

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這次大選，在野陣營的選舉手法沒有太多翻新。例如近期再度將矛頭指向高端公司，稱其在武肺疫情期間的唯一收入是衛福部，今年營業額則靠著流感疫苗進帳。過去三年疫情期間，政府與民間合力打造的防疫團隊，整體表現是受到國際讚譽。事實上，在二○二○年二月蔡英文總統前往視導「高端疫苗公司」，就是為了超前部署，能儘早開發國產武肺疫苗。然而，在野陣營抹黑高端疫苗，一直沒有停過。之前疫情高峰，還繪聲繪影，指高端製造無效或有害疫苗，政府為了圖利，甚至不採購國際疫苗。在野拿高端疫苗當祭品，攻訐執政黨，亦使民眾半信半疑，對高端裹足不前，連帶影響疫苗施打率。同樣情況也發生在此次流感疫苗的施打，部分藍營執政縣市排除已購買的高端疫苗，造成浪費公帑。在野陣營因政治鬥爭，阻礙國產疫苗產業的發展。甚至連口罩，都還有藍營人士胡亂指控口罩國家隊廠商賺取大額回扣，結果被工具機、不織布、機械三大公會聯合站出來譴責，該藍營人士則以道歉收場。經此百年疫情，各國均知掌握關鍵疫苗生產的重要性。今年七月世界衛生組織等機構宣布，取得高端的武肺疫苗技轉許可協議，創下全球疫苗首例。這證明我們有製造國際認可疫苗能力，且願意分享，但不可諱言，隨著疫情趨緩，已過了最好的時機。

更嚴重的是，在野打擊國家隊過程，也另伴隨來自對岸的假訊息攻勢，等於為中共借力使力，甚至與在台的協力者裡應外合，擴大擾台、亂台之勢。大家只要回想，武肺疫情期間，這些針對高端乃至政府防疫作為的諸多錯誤指控，是何其繁多與荒謬。檢警調等單位多次偵獲，那時候在批踢踢、臉書大量出現假消息，以「高端疫苗」占多數，讓不知情的民眾轉傳，達到以假亂真並挑起對立目的。同樣，今年流感疫苗於開打前，針對高端的網路傳言早甚囂塵上，同時拿著錯誤舊聞續炒，指「指揮中心成股價炒手」，並延續為選戰的主打議題。

選戰進入倒數階段，藍白最近都猛打民進黨政府的「國家隊」，似乎只要是蔡政府的重要政策，就會有圖利問題，「國家隊」必然會有人謀不臧。這是想對蔡英文的八年執政進行全面否定，但波及許多對國家發展與人民生計極為重要的政策。例如政府推動的潛艦國造案，涉及與民間產業的合作，在野方面曾質疑預算的執行有問題，還有藍委想用凍結預算方式拖延潛艦生產的時程，影響我們部署潛艦戰力。如此烏賊戰術，無論大選結果誰勝誰敗，整個台灣，恐會演變為真正的「百廢待興」，宛如焦土戰場，朝野、全民皆是輸家。至於誰是最大贏家，答案其實非常明顯。所以，我們不禁也要反問，一味打擊國家隊，到底想要圖利誰呢。

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