自由廣場》七仔較興八仔

◎ 愚工

國民黨高市前鎮小港區立委參選人李明璇，被爆參加過中國統戰單位所辦的夏令營，甚至加入北大共青團聯誼會，曾獲中共授旗。李明璇回嗆，當時學生交流的主辦單位叫「中華全國台灣同胞聯誼會」，就是台灣同鄉會，跟共青團八桿子打不著…。

但根據「中華全國台灣同胞聯誼會」官網的自我介紹，這個組織於1981年12月22日在北京成立，簡稱全國台聯，是中國共產黨領導的臺灣各族同胞的愛國民眾團體，是黨和政府聯繫廣大臺灣同胞的橋樑和紐帶。全國台聯歷任會長為林麗韞、張克輝、…；官網表明其宗旨是：繼承和發揚臺灣同胞光榮的愛國愛鄉傳統，高舉社會主義、愛國主義旗幟，牢牢把握兩岸關係和平發展主題，緊密團結居住在祖國大陸的臺灣同胞，…。

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很明顯，「中華全國台灣同胞聯誼會」就是執行中共對台統戰工作的組織，李明璇在北京大學求學期間，無論是主動或被動與這樣的組織接觸，都是在情理之中，李明璇用台灣同鄉會包裝「中華全國台灣同胞聯誼會」反而顯得心虛。

筆者在中國工作期間，一位離休高幹介紹我與當時的會長見面，後續我也應邀參加他們的聯誼郊遊等活動，由於本人「獨性」堅強，就逐間疏遠他們，對方看我「不可利用」，也不再找我。

部分國人喜歡與「中華全國台灣同胞聯誼會」這樣的組織攀交情，滿懷憧憬，以為攀上高枝，還以此炫耀國人，甚至出賣台灣。

究其原因，都是「七仔較興八仔」，你不理這些組織，不要有貪嗔癡的心，對方自然拿你沒辦法。李明璇後續又在台灣組織千人夏令營到中國活動，為中共吆喝，甘為中共的統戰鷹犬。

人必自侮，然後人侮之，李明璇現在怪國人抹紅她，其實是咎由自取。

（作者從商 ）

編按：「七仔較興八仔」台灣俗語，形容兩人都有興緻，而其中一個比另一個興趣還高。

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