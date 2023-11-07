自由廣場》美升中降，台灣該往哪走一目瞭然

◎ 林逸民

台灣人經常凡事跟南韓比較，這是因為不論二戰與戰後的歷史，地緣戰略地位，戰後產業發展過程，出口導向的產業結構等等方面，台灣都與南韓有可比較之處。

相對於台灣疫情到疫後經濟保持穩健，南韓卻是苦苦掙扎，出口此前已經連續十三個月衰退，直到十月終於恢復成長五．一％，看似不多，但是若區分地域來看，十月南韓對美國出口是激增十七．三％，之所以總體出口成長看來普通，主要是受對中國出口大幅衰退九．五％拖累。

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事實上，南韓對中國出口，在二○二二年就已經衰退十％，出口額跌落一二二○億美元，相對的二○二二年南韓對美國出口則高速成長驚人的廿二％，增加到一三九○億美元，這也使美國超越中國成為南韓最大出口目標國。二○二三年第一季，南韓對中國出口已經跌破出口總額的五分之一。

不僅南韓如此，八月底中國禁止日本水產進口，但八月日本對中國出口已經先行大跌十一％，其實這已經是連續第九個月下跌，而日本總體出口在八月只衰退○．八％，之所以衰退，可說完全是受到中國市場扯後腿。

中國本身的出口也一樣失色，一到五月中國出口美國大跌四分之一，只佔美國總進口額的十三．四％，創下十九年來新低，並使得墨西哥、加拿大今年可望超車中國，成為美國前兩大進口來源國。這當然是受到美中貿易戰影響，但是號稱十幾億人口的中國，出口地位可輕易被不到一．三億的墨西哥取代，可見中國「世界工廠」稱號只是膨風。

中國近十幾年來吹噓「東升西降」，其實中國仰賴出口到美國，美國打噴嚏中國就要住院，怎可能超過美國。如今美國打起中美貿易戰，也證明中國遠比想像中不重要。其實對台灣來說，美國才是在東邊，中國在西邊，真正是東升西降，美國日新又新，中國夕陽西下。

南韓一葉知秋，台灣也應該警惕，台灣出口中國佔比高於南韓，可說面臨相當大風險，是時候該積極從中國撤退，趕緊轉移到其他市場了。

（作者為福和會理事長）

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