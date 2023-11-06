自由廣場》全民加強防詐 走出吸金詐欺漩渦

◎ 林山姆

近期立法院進行總質詢，多位立委關切警察機關執行反詐欺宣導的議題，希望不要只有警察機關、內政部及各部會都要能全面投入，不僅國會殿堂關心，連八點檔電視節目，也推出一系列反詐欺情節，業者驚訝發現收視率創下新高，顯見反詐欺受社會高度關注，民眾不僅要知道防範詐欺，更要配合全面防守，互相看好自己的家人與朋友，注意不要被越來越多的網路詐欺廣告吸引，不慎被騙走辛苦的血汗錢。

我們除了呼籲民眾避免被騙外，也提供不幸被騙的家庭心理諮商，協助走出被詐欺的陰霾，正如英國政府的反詐欺報告曾指出，「現代詐騙會造成一種毀滅性的傷害」，面對巨額財產遭剝奪，一般人往往難以自拔，懊悔在詐欺漩渦中，最後甚至想不開，於是產生毀滅性的傷害。

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反詐欺已是全球不得不正視的議題，我們樂見電視劇八點檔推出相關劇情，尤其是這種吸金詐欺，還在不斷演化，近期大學生的無卡分期詐欺，也是藉由吸金結構，造成群體盲思被騙，拉人的、被拉的都覺得反正有很多人，我不會是唯一倒楣的，所以也參加了，最後沉溺在吸金詐欺群組，甚至損失金額過大，難以走出抑鬱谷底，社會目前缺乏這方面諮商，或可藉由影集說故事的力量，把禁忌都打開，不批評、不建議、不安慰，發揮團體諮商效果，勉勵被害者要有韌性走出被詐欺的幽谷。

面對詐欺被騙，最重要的是先放下「沉沒的成本」，不要因為不可挽回的「已沉沒成本」而持續淪陷，否則，就像是潛艦面對無法拔起的錨鍊，不肯斷然淘汰切除，將永遠無法浮出水面。

希望電視節目發揮警醒作用，除避免被捲入吸金詐欺漩渦，也強化社會生活韌性，走出詐欺漩渦，展現出台灣人韌性的恢復力。

（作者為現職刑警）

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