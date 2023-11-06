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自由廣場》防新生兒死亡率失真 應修生育津貼辦法

2023/11/06 05:30

◎ 呂宗學

日前新北市議員質詢近年來新北市新生兒死亡率皆高於全國平均，希望市府應加碼兒童照顧。殊不知，生育津貼或獎勵加碼是造成台灣新生兒死亡率上升的主要原因。

不是生育津貼方案不好，是條件訂得不恰當。除了新竹市以外，大多數縣市民政局處（高雄市是社會局主責）生育津貼辦法都要求要有「出生證明書」才能領取津貼。

有些孕婦，因為某些原因早產或某些因素危害母胎健康，家屬與產科醫師討論後，決定放棄養育這胎兒進行人工流產。因為有生育津貼，再加上人工流產拿出來的胎兒有心跳，所以產科醫師同意判定活產，開具出生證明書讓孕婦可以享有這個權益。

這些少數人工流產個案，登記完戶籍，馬上再請產科醫師開具死亡證明書。新北市一年新生兒死亡數約七十多位，只要七八位人工流產個案「過度登記」新生兒死亡，新北市的死亡率馬上跳升。

這些個案是父母親放棄養育的個案，照理不應開具出生證明書登記戶籍（與國家建立契約），要求國家維護這新生兒的生存權。「過度登記」新生兒死亡會讓新生兒死亡率失真，無法真實反映國家周產期醫療照護品質。

解決之道很簡單：修改生育津貼辦法，請參考勞保生育給付辦法，孕婦懷孕二十週後流產者，只要拿著死產證明書一樣可領取生育津貼。這些孕婦是願意懷孕的民眾，縣市政府應要感謝她們。她們已經辛苦懷孕逾二十週，因某種原因人工流產，心裡也很難過。縣市政府應安慰她們，怎麼可以不給予生育津貼呢？剝奪她們的權益！

民政單位不用擔心擴大領取條件會造成很大經費負擔，因為要有醫師證明懷孕二十週以上，因某些原因人工流產，所以不會造成虛報。這些流產的個案數，相較於順利生產的數目是相當低，所以不會造成經費增加太多。

目前，因為這樣「過度登記」造成新生兒死亡率錯誤增加的縣市除了新北市外，還有高雄市與屏東縣。我們很擔心今年北市的新生兒死亡率會上升，因為今年四月台北市政府將第一胎生育津貼由兩萬元加碼到四萬元，應該有不少人工流產孕婦會要求產科醫師開具出生證明書，造成台北市「過度登記」新生兒死亡。

呼籲台灣各縣市政府生育津貼或獎勵辦法趕快放寬領取條件，讓不得已流產的孕婦也可以領取，感謝她們辛苦懷孕，安慰她們流產痛失胎兒的難過。更重要的，不要造成「過度登記」新生兒死亡，讓台灣的新生兒死亡率不降反升，無法達到聯合國永續發展目標，有損台灣國際形象。

（作者為成大醫學院公共衛生研究所教授）

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