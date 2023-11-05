自由廣場》中國挑釁 菲律賓強硬回應

◎ 姚中原

馬尼拉政府公開指控中國是侵略者，此一舉動極罕見，顯示小馬可仕總統上任後，菲律賓的國家戰略及其中國政策有重大轉變，未來甚至不惜以強硬姿態對抗中國。

中國一艘海警船與一艘民兵漁船十月廿二日，分別和菲律賓一艘補給船和一艘海巡船，在仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中稱仁愛礁）發生碰撞；菲方斥中國危險攔截、蓄意製造衝突，中國反嗆菲船侵犯主權；馬尼拉政府隔天公開聲明，指責中國是侵略者，並警告北京政府若繼續在南海破壞菲國補給行動，將招致「災難性後果」。

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菲律賓嚴厲抗議中國的舉動，獲得美國、加拿大、歐盟、德國、荷蘭等國的外交支持，皆發聲譴責中國的蠻橫行徑。

中國近年頻繁在南海軍事活動，不時發生迫近軍機艦情事，主要目的在排除區域內外國勢力。今年三月中國以菲律賓同意美軍擴大在菲軍事部署為由，派遣軍艦、海警船及民兵漁船，包圍中業島、仁愛礁等島礁周邊海域，企圖挑釁暨威嚇菲律賓。但馬尼拉政府毫不畏懼，四月仍正式對外公布菲國境內的四個重要基地，包括奧西亞斯（Osias）海軍基地、拉爾洛（Lai-Lo）空軍基地、克魯茲（Cruz）軍營及巴拉巴克島（Balabac）軍事基地，提供美軍使用。

中菲兩國多次在南海發生衝突由來已久，對於南海主權爭端，早在一九九五年的「美濟礁」（位於菲律賓經濟海域內）事件後，美國就對國際發表四點聲明：一、維持區域和平穩定；二、保持區域自由通航；三、主權問題無預設立場；四、衝突解決方案應符合海洋法規範。上述聲明內容迄今不曾改變。美國公開宣示的戰略用意，是在提醒國際社會，南海的長期安全挑戰，就是來自中國的軍事擴張行徑。

面對中共解放軍近年在南海區域不斷擴權，甚至違法興建多處軍事基地，菲律賓雖是南海主權聲索國，但前總統杜特蒂執政時期，淡化南海爭議，甚至時有「抑美親中」之舉，致使中國更加為所欲為。以上擱置主權爭議的作為，直到二○二二年六月小馬可仕總統上任後，菲律賓國家戰略有了轉變，開始加強與美國軍事合作並聯手對抗中國。

總之，今年九月七日小馬可仕在印尼舉辦的「東南亞國協」峰會公開批評中國「危險運用海警和海上民兵船」，並強調美國是親密與可靠的盟友；九月下旬菲律賓海巡隊強力拆除中國在黃岩島出入口所設置三百公尺長的漂浮障礙物；再加上此次中國海警船碰撞菲律賓補給船事件，菲美兩國的防長十月廿六日互通電話，共同指責中國的「危險妨害」行為，重申《美菲共同防禦條約》的適用性等一系列情事發展來看，菲律賓應對中國的南海侵略行為，未來不會輕易讓步，對抗中國的力道只會愈來愈強。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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