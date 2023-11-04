自由廣場》從Talent Taiwan到教育甘苦談

◎ 林基興

人才為中興之本。國發會「Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心」啟用，蔡總統期待世界級人才匯聚台灣、行政院長提到因應科技戰，正如護國神山需要優秀人才撐起一片天，我國必須自產人才舟足以吸引人才。

黃昆輝教授教育基金會近日發布「大學教授眼中的大學生」民調，有七成指學生對未來茫然而不知學習的意義、七成則顧忌嚴格要求就遭學生評鑑差、八成指學生上課玩手機等分心事、七成嫌學生報告抄襲網路資料。至於學生的想法，兩年前的「大學生自我省思、理想與抱負調查」，有四成懷疑讀大學的價值、三成畢業後進修但遠低於十年前的六成。

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筆者建議大學需加強「全人教育」，因台灣中小教育細膩規劃，到了大學有點「猛然放手」。但教育的意義、獨立思考的能力、戀愛的虛實等，老師均可幫忙而達終身受益，亦即儘量超越經師而達人師。筆者勸學生戒除手機癮，體驗「有講有用」。

其次，善用各式的師生資源與社團，發掘與培育興趣，甚至學得不易受騙的理財智識。至於進修？則依個案而定，包括立即進修或先工作而後調整進修方向。人生或教育的意義靠自己創造，願景更是。

第三，善用而非誤用人工智慧AI。例如，語言翻譯機越來越好用，但學習外語不但增加自己文化素養，也促進腦袋靈活度。運用ChatGPT生成方式答卷或當作業，固然有助於成績，但自己真正學到甚麼呢？學習的意義何在？

第四，學生評鑑老師，老師當具心胸受評，只是，如何解讀評鑑結果？學生成熟到足以評鑑老師嗎？學生可能血氣方剛而不思長期後果，老師的教導可能遭誤解，如上課不玩手機；二十年後回顧，學生會怎麼看待老師嗎？師生各有苦水，有「害群之馬」的狼師，也有施暴老師的學生。德哲康德說善意是無條件的，最大的善意當可為雙方的最佳動機或底線。

（作者為大學教授）

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