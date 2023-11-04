自由廣場》KMT與哈瑪斯

◎ 于則章

以色列清剿哈瑪斯的反恐戰爭進入白熱化，媒體每天報導又有哈瑪斯的領導人遭到以軍狙殺，相對的哈瑪斯也會哭訴又有多少無辜平民在以軍的攻擊中受害，周邊的阿拉伯國家卻似乎淡定，除了發表口頭關切或譴責以色列，並未如哈瑪斯期待的在民族主義作祟下圍攻以色列。

哈瑪斯很會演戲搞宣傳，但一名25歲自稱是巴勒斯坦國民與加薩居民、名叫薩利赫·阿爾加法拉維 (Saleh Aljafarawi) 的「Mr.FAFO」，卻常扮演歌手、放射科醫生、以色列空襲受害者、媒體人等各種角色，製作影片操縱公眾情緒，以博取世人對巴勒斯坦和哈馬斯的同情，並為哈馬斯襲擊以色列做辯護，最近他因演出加薩的電腦斷層／磁振造影醫檢技師為「傷患」進行檢查 ，被網友笑他真是「多才多藝」，他目前至少已被辨識出九種不同「人設」，神奇的是，不管演哪一種他都堅持不遮臉不變裝。

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早在2018年高雄市長選舉時，也有一人分飾多角的直播網紅「髮蠟哥」，在韓國瑜的競選活動任臨時演員，先在高雄受訪自稱老車自救會會員，隔天跑到雲林變成向韓國瑜下跪陳情的高麗菜農。遭網友踢爆後，他也大方承認，活脫是台版的「Mr.FAFO」，但中國國民黨仍樂此不疲，2020年9月17日當時的衛福部部長陳時中到迪化街視察豬肉產地標示時，就被一名中國國民黨黨工扮演的老婦大罵「混蛋」，在網路大力抹黑進口蛋的「Lin Bay 好油」版主林裕紘，更與中國國民黨黨工許哲賓聯手演出假恐嚇真抹黑，搞得消費者人心惶惶，造成雞蛋滯銷。

除了臨時演員一人分飾多角帶風向外，中國國民黨跟哈瑪斯及巴勒斯坦其他激進組織，還有很多共同點：都喜歡高唱民族主義並把自己無能造成民眾不幸的責任推給西方殖民主義；都對他們打不過的日本／以色列莫名仇恨，領導人都喜歡在貪污後躲在國外享受紙醉金迷奢華生活，卻出一張嘴要別人去拋頭顱灑熱血；對於收留他們的台灣/約旦與埃及都恩將仇報，高喊反共復國/獨立建國七十幾年後一事無成，轉而勾結中國共產黨／ 伊朗，搞反美反民主反主流文明的勾當。

以色列在「贖罪日」遭哈瑪斯恐怖攻擊後，痛定思痛要剷除這個給猶太人、阿拉伯人乃至於全世界帶來永無止境災難的毒瘤，台灣人能不能在明年把中國國民黨這個帶衰台灣七十四年的亂源丟進歷史焚化爐，也將牽動台灣與全世界的命運走向！

（作者是公務員）

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