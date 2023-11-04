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自由廣場》護理人力政策勿淪為口水戰

2023/11/04 05:30

◎ 陳靜敏

針對行政院護理人力整備12項措施計畫，昨（11/3）有國政基金會研究員在某報民意論壇撰文提出看法。針對其中謬誤之處，身為護理教育者暨立院唯一現任護理立委，必須提出澄清。

該文提及【護理人員法37條修正】，作為密護處以刑期的立法推手，我必須澄清，此法的通過，絕非不接近基層或剝奪護理系畢業生磨練機會，相反的，在執行醫療業務的場域，聘用經國家考試通過之合格人員，才是對民眾就醫安全的最基本保障。醫師法、心理師法、職能治療師法，這些醫療人員法規其實也都有對應的保障，況且，護理人員法明訂「在護理人員指導下實習之高級護理職業以上學校之學生或畢業生，不在此限。」已清楚排除對其納入規範，更可依《實習護士實施要點》清楚規範實習期間為畢業至次年9月30日止。且行政院所提12項策略的「住院整合照護計畫」預計將納入尚未取得護理師執照的應屆畢業生，何來剝奪護理系畢業生磨練機會之說?

至於增加大學護理系招生名額，該文認為與現實脫節，更是眼光短淺。自專家意見蒐集、公會工會陳情、甚至公聽會舉辦，護理生源質量的提升，一直都是護理環境人力緊密的一環。近年因Covid-19疫情使畢業生臨床實習經驗不足，考照率、留任率下降，更衝擊護理科系的招生。這警訊急須重視解決，不能等醫院招不到任何畢業生才開始正視，在少子化影響下，護理更須提出教育改革，積極應對大環境的挑戰。

至於預計從明年1月即開始的「夜班費獎勵」，護理界確有質疑。補助夜班津貼雖能讓輪大小班護理師獲得更多薪資津貼，但可能造成搶班、排班困難、同仁紛爭，對整體護理待遇及尊嚴提升的力道不足。這項政策可能擾動慣有排班機制、同儕霸凌、甚或影響護理師生育意願，茲事體大，近期我透過質詢、部會溝通甚至預算凍結的手段，強力呼籲政府正視白班護理師的處境，並積極承諾擴大投資護理。

更重要的，明定「護病比」以確保足夠護理人力來保障病人安全。我國護理界自2008年開始倡議，終在2019年將「全日平均護病比」正式入法，而為進一步改善護理人員的職場環境，民進黨總統參選人賴清德也提出將「三班護病比」2年入法，可見其重視。衛福部長薛瑞元也表示，行政院這12項策略將陸續上路計畫，預計3年過渡期，醫院三班護病比若提前達標可獲更多獎勵金等相關措施，均值得讚許。

選舉期間，許多媒體、政治人物藉由護理議題蹭聲量，卻對護理執業環境不了解，率對政策提出無根據的抨擊，反而造成對立、混淆視聽，誤導大眾，影響民眾健康。

（作者是立法委員，台灣護理學會理事長，成大護理系教授）

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