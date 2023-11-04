自由廣場》自戀型人格障礙的政客

◎ 吳海瑞

柯文哲日前拋出能源政見，提及市長任內否決10億元的廚餘處理廠計畫，並稱自己吃飯從來沒有廚餘，要訓練市民…。

此事可從三個面向觀察柯，其一，要提能源政策，卻沒有對生質能課題做功課，不知已自曝其短，反而自鳴得意；其實，早在2019年7月就正式營運的台中市外埔生質能廠，每年可處理5萬多噸廚餘，發電量約600至880萬度。其二，以自己的有限認知（分不清「剩飯、剩菜與廚餘」的差別），就否決一個本應從專業角度（投資效益分析、替代方案等）切入的決策過程。這也是柯一系列「複雜事簡單化」思維的投射。其三，只有我最懂的心態，所以要教育、訓練市民。

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這種自戀性格，讓人想起另一政治人物馬英九。中共官方的《中評社》在2016年元月大選後，曾評論馬英九「自戀自私多疑寡恩 馬英九最該為敗選扛責」。馬下台前（2016年5月13日）某親藍電視台民調，馬八年施政，僅兩成三民眾滿意，而這居然是第二屆任期的民調最高點，馬最低時曾跌至11%。而另一家電視台的民調則是最低到9.2%，因而有「馬9趴」之譏。自戀的敗軍之將，於今仍自我感覺良好，頻頻對國民黨、甚至國人指點江山！

柯文哲不遑多讓，早在他就職市長一周年，連勝文就觀察到柯是「超乎尋常的自戀」，柯當時回應「自戀不容易改，但不是很嚴重」，隨即加上慣有的柯式挪移「這也不是自戀，是自信，有時自信過頭是真的」。

六都施政滿意度「最差的市長」要選總統，的確是需要自信、自戀，還需要大環境的氛圍、他黨的助陣，就像他當年選台北市長時。因此，推斷柯文哲的心理，這次大選不過是另一次的「複製、貼上」；自信恐怕也讓他自認「治國有何之難」而掉以輕心？

不少柯粉「期待一個打破規則的破壞者」，而柯就是那個人。沒錯，柯將帶來改變，但改變成什麼模樣可能更重要，改變（打破規則）未必是改善，也可能改惡。自戀的柯市長八年，已經給出答案，有必要再拿整個國家的未來，押注在自戀的柯某人身上嗎？！

（作者是專業經理人）

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