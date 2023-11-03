自由廣場》柯文哲的獨裁真相

◎ 林靖凱

柯文哲在台北市車輛產業台灣選哲之友會成立大會喊出，「我們只要正常運作，台灣就是新加坡」，他對新加坡的喜愛如此明顯，令人想起他常掛在嘴邊的「台灣越來越獨裁」，不如就來談新加坡和台灣獨裁。

不用老王賣瓜，看看國際上是如何看待各國的，「經濟學人智庫」每年公布全球各國的民主程度排行，在二○二二年的最新評比，台灣奪下第十名，獲得「完美民主」的殊榮。新加坡呢？第七十名，被歸類在「缺陷」民主，若再往下掉三名，就會落入混合政體，介於民主與專制之間。

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經濟學人智庫編制的民主化指標，內容區分五大類：選舉程序與多元性、公民自由、政府功能運作、政治參與程度、與政治文化。

台灣在「選舉程序與多元性」取得滿分十分，代表台灣的參選制度自由且投票過程具公信力，另四項指標的分數，依序是九．四一、九．六四、七．七八與八．一三。

反觀柯文哲視為標竿的新加坡，「選舉程序與多元性」的分數卻不到五分，主因是新加坡政府對人民的參政資格有眾多限制，並非有意願就可登記參選。新加坡的「政府功能運作」七．八六分，也低於台灣，可見李顯龍家族的意志為何永遠高於人民所需，在台灣屢被吹捧的新加坡行政效率，有相當程度是建立在人民權益的犧牲之上。至於「政治參與程度」，新加坡僅有四．四四分，這結果從「某個地區因為執政黨得票率較低，所以捷運就轉彎不經過該社區」的故事來看，也不是那麼令人意外。國家政治氣氛如此，人民久而久之自然不想積極表達意見，不想為社會帶來改變。

一個菲律賓、泰國、印尼、多明尼加、蒙古的民主程度都高過他們的國家，卻被柯文哲高度讚揚，一直將她當為台灣的未來樣板。更諷刺的是，柯還反過來批判獲得經濟學人評為「完美民主」的台灣「很獨裁」，還說要服用他開出的藥方才能改善，這豈不是「請鬼拆藥單」？

（作者是公務員）

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