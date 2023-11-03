晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》柯文哲的獨裁真相

2023/11/03 05:30

◎ 林靖凱

柯文哲在台北市車輛產業台灣選哲之友會成立大會喊出，「我們只要正常運作，台灣就是新加坡」，他對新加坡的喜愛如此明顯，令人想起他常掛在嘴邊的「台灣越來越獨裁」，不如就來談新加坡和台灣獨裁。

不用老王賣瓜，看看國際上是如何看待各國的，「經濟學人智庫」每年公布全球各國的民主程度排行，在二○二二年的最新評比，台灣奪下第十名，獲得「完美民主」的殊榮。新加坡呢？第七十名，被歸類在「缺陷」民主，若再往下掉三名，就會落入混合政體，介於民主與專制之間。

經濟學人智庫編制的民主化指標，內容區分五大類：選舉程序與多元性、公民自由、政府功能運作、政治參與程度、與政治文化。

台灣在「選舉程序與多元性」取得滿分十分，代表台灣的參選制度自由且投票過程具公信力，另四項指標的分數，依序是九．四一、九．六四、七．七八與八．一三。

反觀柯文哲視為標竿的新加坡，「選舉程序與多元性」的分數卻不到五分，主因是新加坡政府對人民的參政資格有眾多限制，並非有意願就可登記參選。新加坡的「政府功能運作」七．八六分，也低於台灣，可見李顯龍家族的意志為何永遠高於人民所需，在台灣屢被吹捧的新加坡行政效率，有相當程度是建立在人民權益的犧牲之上。至於「政治參與程度」，新加坡僅有四．四四分，這結果從「某個地區因為執政黨得票率較低，所以捷運就轉彎不經過該社區」的故事來看，也不是那麼令人意外。國家政治氣氛如此，人民久而久之自然不想積極表達意見，不想為社會帶來改變。

一個菲律賓、泰國、印尼、多明尼加、蒙古的民主程度都高過他們的國家，卻被柯文哲高度讚揚，一直將她當為台灣的未來樣板。更諷刺的是，柯還反過來批判獲得經濟學人評為「完美民主」的台灣「很獨裁」，還說要服用他開出的藥方才能改善，這豈不是「請鬼拆藥單」？

（作者是公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書