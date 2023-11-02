自由廣場》勝棋！險棋！賄選棋！

◎ 莊勝榮

柯文哲緬懷八年市長快樂美妙的日子，國民黨則懷念馬英九執政八年吃香喝辣的風光。眼見若不合作，將失去二○二四年總統大位，非常不甘心，於是在民調催眠下，想聯合次要敵人，奪下政權。

在柯文哲及他媽媽的眼中，侯友宜只是警察出身，學問不如柯文哲，IQ輸一大截，柯文哲豈可能當副手？站在國民黨角度，民眾黨是小黨，國民黨是百年大黨，怎可能當副手？況且誰當副手，他的黨就被泡沫。但在政客眼裡，政權利益大於以後政黨泡沫化之煩惱，眼前牢牢拿下政權，享受權力的美食才是重中之重。

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在他們內心，藍白合是勝選棋，雖是險棋，但不這麼下棋，絕對是輸棋。他們可能沒想到，政黨合作分權力有可能搓圓仔湯賄選？政黨合作下架民進黨，支持者是否反彈？性質、理念、屬性不同的政黨，與曾經辱罵國民黨的人勉強結合，是否就像國共合作後，國亡共存，國敗共勝？若幾個人密室協商，拍板柯正、侯副，當選後行政院長國民黨組閣，四年不換人，立委合作過半，由國民黨當院長，這麼美妙的權力美食，誰不流口水，自然不得不聯姻。

問題是，總統選罷法第八十四條早在那裡緊迫盯人，他們把檢察官、法官當木頭人嗎？如果要某人放棄競選總統，改為副手，「期約」（俗稱密謀）當選後，誰當閣揆，誰當國會龍頭，這是紙包不住火的把戲，不就是搓圓仔湯的共犯賄選行為，而且有對價關係嗎？不要用過去黨國思想看現在的司法，陳水扁、馬英九、李登輝都先後被起訴過。上述的下棋，有可能是「勝棋」，也是「險棋」，更是「賄選棋」。冬至再二個月將到來，選舉搓圓仔湯如果現在登場，會不會弄到都收押禁見，變成賴、郭對決？這齣二○二四精采選舉大戲，大家就繼續看下去！

（作者是律師）

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