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自由廣場》中國竊取台灣科技的升級版

2023/11/02 05:30

◎ 王健全

隨著美國技術管制的日趨嚴格，中國對台灣技術的取得，最近已從過去「暗著來」（挖角人才、工業間諜入侵），轉為「明著搶」。目前有一件在媒體沸沸揚揚，以移花接木手法誣指台灣某一科技公司技轉中國，即為明顯案例。

由於台積電最近的矽光通訊爆紅，矽光子的技術也引發各方矚目。台灣一家科技公司利用矽光子感測技術，透過台灣大學教授的中遠紅外光專利，整合生理訊號四合一晶片，大幅降低穿戴式裝置的成本，對人體生理狀態進行監測，未來可對病人進行監測、取得數據，並進行預警機制，因而被若干人視為可能是台灣未來的科技獨角獸，並在國發會國發基金的嚴格審查下，獲得千萬元的資金挹注。

正當公司產品、技術的開發日益成熟，商業模式已然成形，未來有獲利可能時，公司內部少數具有中國大陸背景的研發人員、董事，也開始動作，企圖透過董事改選，取得經營權，進而在未來得以竊取公司的技術。公司高層得知這些素行不良人員的行徑後，予以開除，他們心有不甘、挾怨報復，利用檢調、民代、媒體，舖天蓋地的誣賴公司把技術移轉到中國大陸，並污衊向來聲譽卓著的國發基金審查不實。透過潑髒水、做賊喊抓賊，企圖移轉焦點，以遂其竊取技術的終極目標。

這家公司的遭遇其實不是個案，在中國大陸素行不良的某些科技人員，返台後，滲透台灣的機構、學校、公司、司法等單位，不少媒體在不知情下也淪為幫兇。此一共犯結構將台灣的寶貴技術、專利、著作權出賣給中國，對台灣的高科技產業造成無可彌補的損失，甚至成為美中科技戰技術管制下的破口，從過去暗著偷，演變成明著搶，可謂第五縱隊的升級版。

爆料者對外聲稱，這家公司的光感測技術是第一代半導體，卻具有第三代半導體的功能。但事實上，這家公司是以健康醫療技術及平台的發展為主，或擴大應用於酒駕、防止打瞌睡及偵測腐蝕物質等環保用途，但和第三代半導體的應用卻是根本不同。

爆料者之所以敢誇大不實，無非是企圖擴大打擊面，操縱視聽，進而將整體事件提高至國安層次。一方面恐嚇實心經營的公司經營團隊，另一方面可能為自抬身價，增加未來自己向中國談判的籌碼。

這些指控人一旦得逞，未來若繼續如法炮製到其他公司身上，是否意味著台灣科技及智慧財產權的維護有了破口，後果令人不堪設想。本人認識公司董事，也了解事實全貌，於公於私都有必要展現道德勇氣、挺身而出，為維護國家技術的安全做出努力。

此次事件，對國家科技的外洩，產生極大的外部性及負面影響，我們必須出面駁斥類似明搶台灣技術的升級版，譴責攫取台灣技術資訊的不法行徑，以正視聽，更衷心期望國家公器要正視、調查，維持司法正義。如此，才不會引發台灣技術的外洩、國家安全山崩地裂的骨牌效應。

（作者是中經院副院長）

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