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自由廣場》藍白的憲政思維 不符責任政治

2023/11/01 05:30

◎ 劉兆隆

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲在30日進行兩黨首次政黨協商，雙方達成4點共識，其中，主張在現行的憲政體制下，總統應赴立法院進行國情報告，聽取立院黨團建言後，再補充報告，行政院長應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告。

這顯然是錯把內閣制與總統制的特徵混為一談，首先關於聽證制度，是因總統制三權分立，行政部門無須對國會負責，而國會為了了解行政部門的施政，制定聽證法要求行政官員不得拒絕國會的聽證程序，若拒絕，國會可依行政訴訟法的程序，強制要求官員必須赴國會作證，行政官員在國會聽證時若說謊或違法，將面臨彈劾的命運與法律責任，但聽證程序無法追究政治責任。

至於內閣制的質詢則不是這樣，一方面行政官員面對國會的質詢，有個別責任與集體責任的區別，若是個別責任，可能面臨的是下台，集體責任面臨的則是倒閣。其次是責任也有政治責任與法律責任之分，官員負政治責任不一定違法，但官員若有法律責任，所面臨的必是彈劾去職與司法審判。

現在採用聽證而不遵照現有憲法的質詢制度，莫非是想採用總統制嗎？此事值得觀察。其次是，若將行政部門的責任僅限縮在聽證的法律責任，國會在政治責任上能否進行有效監督，不無疑問。依台灣目前政治現況，官員去職多因政治責任而非法律責任，例如2000年的八掌溪事件，時任行政院副院長的游錫堃下台就是政治責任，2021年4月的太魯閣號事件，時任交通部長的林佳龍請辭下台也是政治責任。政治責任使我國的政治具有人性的溫度，更凸顯了執政黨的責任政治的特徵。如果未來採用近似總統制的聽證制度，捨棄了現行偏向內閣制的質詢制度。可以想見未來將是，行政官員將無責任政治的概念，更是好官我自為之，則政治亂象必叢生矣。

（作者是彰師大公共事務與公民教育學系副教授）

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