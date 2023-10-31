自由廣場》無卡分期詐騙中的大學生真的無辜嗎？

◎ 張勳慶

中部地區3C業者，透過無卡分期詐騙大學生的老鼠會一案，經媒體報導後警方很快破案。隨後立委也開記者會，要求政府在法令上保護學生，也有律師從法學角度分析責任。但這是業者騙術高超，還是大學生太無知，貪婪意外之財所導致？

這起案件的起因，是不肖3C產品業務員透過造假衝業績，然後以現金數千元打賞給簽下無卡分期付款契約書大學生。以大學生年滿十八歲以上，人手一機和網路資訊流通，以及政府一再宣導詐騙手段多樣，切記不要胡亂簽名。大學生還是為了數千元利誘走短線，就算真不知社會險惡，很難說自身貪婪沒有一拍即合。

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試想以現在事求人的人事廣告，當一天現領的臨時粗工，操得腰酸背痛也才一千五百元左右，簽個名還答應騙徒，若有放貸機構來電要說有買到手機，以現在大學生大多有打工經驗，不會感覺此中有鬼嗎？若明知內情不單純，還吃好到相報，廣邀同學來簽名賺發財金，一旦被放貸公司追討後期貸款，才六神無主痛罵成人社會邪惡，卻沒自我檢討自身不該，還鬧到媒體用斗大新聞報導，去喚醒警方出面去討公道，這和媽寶有何不同呢？

若要論整個事件環節，政府金管會有無做到對無卡放貸公司監督？從此案觀察應該是沒有。因為任何放貸行為，該取得當事人個資證件影本，又或者當下審查時使用。再來透過電話詢問大學生，有無購買手機，多問一些，便知真假，例如門號是哪家電信公司。現在卻被不肖3C業者牽著鼻子走，拿張有簽名的契約書便放貸，然後轉頭去向大學生要求繳納分期貸款和利息，此種操作和地下錢莊有何不同呢？

天下沒有白吃的午餐，學生打工往往領的是法定基本時薪，簽個名又幫忙說個謊，馬上就有數千元大鈔可拿，大學生何時也成了愚夫愚婦。現在學校教育，都教導基本個人的法律責任和義務，而且滿十八歲便可考駕照，行走在公路上觸法都會吃罰單。現在不肖3C業者誘之以利，大學生還輕易上鉤，轉身又振振有辭要十八歲就有投票權，這就是在自打耳光給人看笑話。台灣社會，從政治到商業上，永遠有人投機取巧吃人夠夠之徒，最好的防護先要不貪不當之財，二是了解錢不是那麼好賺，輕鬆錢往往藏陷阱。

（作者為文字工作者）

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