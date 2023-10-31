自由廣場》麥克強生任美國眾議院議長，友台價值更上一層樓

◎ 林逸民

美國因為拜登政府左派大政府大增開銷與赤字，加上於俄烏戰爭支援烏克蘭的支出，使得總預算財政問題爭執不下，前任眾議院議長麥卡錫為了不讓美國出現憲政與財政危機與拜登妥協，引起共和黨內強硬派不滿，民主黨卻落井下石，導致下台。這整個過程，部分台灣疑美反美論者，批評有之、嘲諷有之，卻不知道這只是正常民主國家運作的亂中有序。

麥卡錫主張強化美國戰力，如今下台，是否影響美國抗中意願與能力？對台灣來說，塞翁失馬，焉知非福。新任的眾議院議長，對台灣的支持更為堅定。

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麥卡錫下台，經過一番吵吵嚷嚷，幾個人選都無法取得國會多數同意，眾議院議長懸缺二十二日，最終卻是竄出黑馬，由年僅五十一歲，二○一六年才當選聯邦眾議員的政治新秀麥克強生擔任美國眾議院議長。麥克強生身為美國國會台灣連線成員，對台灣高度支持，也是二○二一年《台灣國際團結法案》等友台法案的連署人之一。

麥克強生一向主張美國必須做好準備阻止中國侵台，他擔任眾議院議長後，勢必繼續提升美國抗中保台的戰略優先順序。

許多反美、疑美論者聲稱美國面對俄烏、以哈、台海三面作戰，將無力顧及，這是相當與事實脫節的一廂情願想法，美國在俄烏戰爭僅提供資金與武器援助，以色列則自力消滅哈瑪斯綽綽有餘，更重要的是，美國中長期的最優先戰略，仍是遏制中國，不可能因噎廢食。

麥克強生是虔誠的基督教徒，恪守基督精神，與美國基督教團體「創世紀中的答案」、「路易斯安那家庭論壇」、「捍衛自由聯盟」、「關注家庭組織」關係均相當密切，在相關政治議題上立場穩固，反對墮胎，也不贊成多元性別主張無限上綱。

台灣長年接受歐美左派思想，大部分政壇與意見領袖認為「進步」主張是普世價值，但須知世界大部分國家分左右，不僅左派認為自身主張是普世價值，右派也認為其主張是普世價值。要與麥克強生這樣的台灣摯友交流時，可不能拿出同性平權主張，台灣要在世界上左右逢源，也必須更深入了解保守主義的思維才行。

（作者為福和會理事長）

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