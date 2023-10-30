自由廣場》花臉男與「新政治提款機」

◎ 陳冠準

新竹市街頭近日出現的「政治提款機」，短短幾天吸引了不少目光，不論是對於市長高虹安的不滿或新政治的疑惑，或本身的趣味性，都充滿了話題。在IG短影片上，大大的兩個hashtag標題寫著整個城市都是我的提款機，及新政治提款機。左搖右擺，出鈔口開開合合，但與一般ATM不同的是，一張鈔票都出不來，亦暗酸高市長的新政治一點都沒有兌現。

在十月廿八日晚上於竹市舉辦的萬聖節活動，這台新政治ATM機毫不意外的出現了，也與許多民眾互動，然而在這一場遊行當中，政治提款機卻遭一群畫著類似八家將臉譜的花臉男子的包圍，他們大口吸菸嚼檳榔，欲使民眾不便靠近、並對變裝者吐煙，限制行動。警察一開始並無干涉，直有更多民眾反映才前往阻止與協助跟上隊伍。

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先不論這些人是否違反菸害防制法，看到這種用人牆阻擋民眾接近的方式竟大剌剌出現在台灣。使我想起了二○一六年BBC參訪中國北京的人大代表獨立參選人時，中國也同樣使用許多地痞流氓阻撓記者採訪，在新聞片段中，記者說︰這就是中國式民主，一堆流氓把民眾向外推走。

萬聖節遊行應是闔家歡樂的活動，參與者也有完全的裝扮、展現自我的自由。新竹市政府作為主辦方應該要確保這些參與者能在不違反風序良俗的前提下，能夠自由裝扮展現。

ATM只要戶頭有錢，存戶有提款的自由。今天如果一間銀行把ATM都封起來，櫃台都不讓人取款了，這間銀行還能經營下去嗎？請問民眾黨的新政治ATM，還能讓存戶插卡取現金嗎？

（作者為代理教師）

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