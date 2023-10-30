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自由廣場》「罵完，然後呢？」大學生看柯文哲

2023/10/30 05:30

◎ 劉珮瑄

近日，柯文哲批評民進黨政府為了「非核家園神主牌」硬要「亂蓋光電」，直指漁電共生是「錯誤政策」，被能源署回擊說「不符合科學精神」和「污名化綠電」。柯團隊不僅無視政府早為漁電共生政策引入了「環境社會檢核機制」，也忽視台灣產業需使用再生能源以符合國際要求。柯團隊並未提出任何具體作法，彷彿對專業知識一無所知。

和過往一樣，以「理性，科學，務實」為競選口號的柯文哲，並未在批判政府施政時，提出「具體的政見」或給出「明確的政治承諾」。比如說，柯團隊就不願意承諾和闡釋當選後如何優化或落實環社檢核機制，只顧著污名化「非核家園」。可見，柯團隊所謂的「理性」只流於對抗政府的思維，他們所謂的「科學」也從來不包含嚴謹、批判且具有制度視野的「政策科學」或「社會科學」，甚至「務實」也沒有轉化成「可行的方案」。

再次證明了，柯團隊將重心放在「媒體公關」跟「政治宣傳」，而不是紮實地深化政策，及相關專業知識的論述能力。身為大學生，筆者呼籲更多年輕人檢視柯文哲的具體政見跟政治承諾，尤其是攸關台灣未來產業出口、民主實踐和環境正義的能源政策。畢竟一個反對黨參選人不該只是留下「罵完政府，然後呢？」的疑惑，只想譁眾取寵獲得選票。

（作者為大學生）

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