自由廣場》年輕學子的消費法治教育 刻不容緩

◎ 李儼峰

中部大學九校共89名大學生疑遭「無卡分期」手法詐騙，凸顯莘莘學子在消費權益的法治觀念不足，詐欺集團觸角深入校園的速度超乎想像，問題迫在眉睫。

今年元旦起，民法新法施行，滿18歲即在民法上有完全行為能力。因此大學生雖仍處於求學階段，但只要成年，其所作商業交易即有法律效力，不必再取得父母同意。

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新聞事件中，林姓主嫌看準這巧門，利用大學生青澀、不知社會人心詭譎狡詐，而巧設陷阱，佯稱幫忙做業績，發給5千元獎金為誘餌，騙使大學生與融資公司簽立金額不等的分期貸款契約，若學生又成功拉到下線，再給3千元。本案檢警已朝詐欺罪偵辦，但受騙的大學生若要確保自身權益，不妨依民法第92、93條之規定，於發現詐欺後一年內，循適切方式，撤銷自己因受詐欺所為購買3C產品之意思表示。

今年初，消費金融「先買後付」（Buy Now, Pay Later）商業支付模式，就已引發消費安全的議論。「先買後付」鼓吹消費者不需信用卡即可分期付款，資力審核寬鬆，授信額度彈性。若無足夠自制力，恐會過度消費，終因無力支付而信用破產。

此事件的核心，乃是林姓主嫌以話術包裝、誆騙大學生，或許與融資業者尚無直接關聯，卻凸顯一個現象：光是5千元、3千元之蠅頭小利，就足以讓剛成年的大學生趨之若鶩、甚至口耳相傳，顯見大學生面對唾手可得的小利，尚不具備足夠的社會智識經驗及法治觀念，而無法自制，易對「無卡分期」失去戒心。

為避免類似事件上演，校園教育宣導宜儘速進行。否則倘若學子以信用融資方式預支消費，卻無法償還，所鑄成「信用不良」紀錄及所揹負債務，影響有多深遠？再者，當今詐欺橫行，檢警基層已不堪負荷，倘又滲入校園，打詐的人力物力恐更吃緊。

（作者是執業律師 ）

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