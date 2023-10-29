自由共和國》楊國德／終身學習列車向前走

楊國德／朝陽科大銀髮產業管理系教授

終身學習勢在必行

人的一生從出生到終老，隨時隨地都有各種機會與挑戰，成功了生存下來，生活好起來，生命有未來，或可戲稱為三生有幸。萬一失敗了生存不下去，生活難為繼，生命無意義，俗話說是「攏去了了」。所以，從古至今都可以看到讀書與學習的各種活動，在家庭、在學校、在社會都有各類的成功案例，傳承或傳授多元多樣的方法與策略。若能好好規劃與組合，終身學習列車就可以好好帶領我們向前走。

從家庭、學校到社會缺一不可

家庭是我們人生最寶貴也是護衛最深遠的場所，更是即便出門在外終須回航的港灣。因有父母長輩辛勞撫養與教導，才能生存、生活及生命獲得延續。在東方，看到曾國藩家訓，可窺見他所要傳承的思想與行動；在西方，則有洛克菲勒寫給兒子的卅八封信，展現出他要傳授的人生智慧及對後代的期許。這些豐富的內容不僅為他們後代所承續，也裨益了所有讀者而終生受用。因此，終身學習列車就該從每個家庭啟動，學習最基本的待人處世之道。可惜的是，大多數的家庭並無力好好啟動這樣的列車，因為欠缺可以開動的能力與資源，需要外界的協助與奧援。

請繼續往下閱讀...

學校是現代社會的最大特徵之一，從小學、中學到大學，扮演啟迪民智、開發無限潛能的推手，亦為推展終身學習最主要的場所。我們的第一年齡歲月幾乎就是圍繞著學校飛逝而過，有不少人的學習主要也僅依靠於此，從學校開始，也在離開學校就結束。這是太依賴學校為唯一學習來源的錯誤觀念，急需我們加以澄清及借力使力的關鍵所在。因此，在學校教育階段就要獲得終身學習的觀念、素養及態度，同時善用學校的資源提供成人學習、在職進修及高齡學習的活動，讓學校成為真正終身學習的絕佳場地。由此看來，學校承載著過去家庭所要擔負的學習重責、現在學子們必須接受的學習機會，及未來成人及老年仍需參與的各類學習活動，終身學習列車在學校的發展，任重而道遠，當前世界各國不論公私部門、個人或團體均投注於學校相當大的心力與資源，令人萬分敬佩及感懷。

此外，社會的學習一直都存在著，只是過去我們任其發展未能有效引導，較多的想法是呼籲大家要謹慎分辨。常見的說法為：社會是個大染缸，社會也是所大學，不要誤入歧途學壞了，但要效法傑出人物的表現進行楷模學習。事實上，社會有各式各樣的人，人與人之間的互動就是學習，人有組成各種各類的群體，群體中就有互動的學習過程。因此家庭、社區、企業、社團、及多元型態的組織，都是提供社會學習之所在，學習的方式與內容、優劣好壞較難設計及評斷。不過，也並非只能放任其為所欲為，仍有機會及責任協助及督促其向善發展。因此，先進社會提出建構學習社會、學習型城市就是在補足這一塊拼圖，讓終身學習列車在人生的不同歲月，都能提供無縫接軌、自由自在上下車的學習服務，在社會上形成學習文化，保障所有人從第一年齡、第二年齡到第三年齡都有學習機會的權利。

啟動終身學習列車關鍵在政府

為了保障所有成員從家庭、學校到社會的學習人權，先進國家都透過政府的力量加以充分實現。我國也在一一九九八年發布學習社會白皮書，之後陸續提出相關的政策及方案，啟動終身學習列車塑造學習型家庭、學習型學校、及全面的學習社會，可以說不落人後，也與先進社會並駕齊驅。比較可惜的是，由於社會情勢變遷甚快，人事異動更替頻繁，加上投注資源受限，令人頗有後繼乏力、成效難以彰顯之感慨。再看看目前國人被詐騙傷財傷身、被假訊息誤導，以及因知能趕不上職場需求而就業困頓等，更是讓我們相當憂心難過，有必要想想政府可否再經由終身學習政策的復興，以扭轉一下當前的困境。

邁向成功之道就是持續進步與成長，終身學習列車曾經啟動，我們所需要的就是再多投注心力與資源，讓列車的動能大增。開進各個家庭中，激發更多學習型家庭的潛能；駛入所有學校中，展現更強的學習型學校使命感，裨益於所在社區的各年齡層的學習人權；開到社會各角落，型塑學習社會的美好圖像，結合公民營機構、館所及各類組織資源，使學習型城市發光發熱，學習文化持續傳承生生不息。所以，期盼政府主導的終身學習列車，在社會大眾的支持下永續向前進，保障學習人權、滿足學習需求，促進個人及社會全面發展，碰到任何難題都能透過學習加以解決，生存沒問題、生活充實圓滿、生命價值實現。相信有政府及國家隊伍的終身學習列車，必能開創學習型台灣的社會願景，翻越一座座高峰永遠不停止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法