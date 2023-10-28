自由廣場》速設國安法庭專審共諜案

◎ 林進國

「沒有國家安全，我們將失去一切」，台灣半導體教父張忠謀回母校麻省理工學院演講時提出這項呼籲，張忠謀的睿智與高度令人感佩，這句話對處於中國惡鄰敵視的台灣，更令人感同身受，個人與企業在各自領域上，無論如何努力奮鬥、功成名就，一旦沒有國家安全，一切都將在一夕間化為烏有。

台灣是民主國家，民主自由制度絕對不能淪為共諜與商業間諜為所欲為的保護傘，中國間諜在台橫行，親中政客國民黨吳斯懷與馬文君之流，暗藏於民間的特定組織等…，在台灣已是路人皆知，但法院一再輕判共諜案，每每令人無法接受，2021年薛姓台商被中國吸收，要求熟識的調查官提供法輪功創辦人及女兒的出入境資料，一審判刑1年2個月後，高等法院竟以犯罪未遂、罪証不足而改判無罪，再如中國商人向心夫婦及前台聯立委羅志明，均以罪證不足與發展共諜組織未遂而獲判無罪，令人無法苟同。

請繼續往下閱讀...

台灣既已立有國安法，就應同步設置國安法庭以專責審理違反國安法的共諜與商業間諜案，不應該交由專審民刑事的地方法院審理，共諜與商諜的審理法官尤須具備國安專業，立法部門也應明定加重共諜與商諜的最低刑期，如現役或退役的軍職共諜，最低刑期20年至死刑，已退役共諜則連帶取消並追回已領月退俸，從事商業間諜者最低刑期20年至無期徒刑並處高額罰金，審判期限一年內定讞。

中國對台武嚇，亂我國防民心，以重利盜取我重要產業技術，凡是自甘為共諜或商業間諜者，心中已無國家安全與人民生命財產的存在，台灣必須制定更嚴格的法律與專責審理法庭，也是執政者維護國安的基本作為與責任。

（作者是源華科技公司營業經理）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法