自由廣場》Klaus，台灣人的德國朋友

◎ 杜淑真

Klaus，我的德國朋友，有著高尚堅貞風骨節操的老朋友，走了。他將一生奉獻給弱勢、被迫害的人，臨終時留下遺言關懷烏克蘭的人民，他的一生完全實踐了人權關懷無國界。

這位歐洲人，曾在白色恐怖政權最凌厲桎梏台灣人言論及集會自由的年代，宛如關公化身，挺身為台灣向歐洲和全世界發出正義之聲的代表性人物，溘然長逝了。

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在台灣人最孤單，德國經濟最蓬勃發展時，有一個瘦瘦高大的大學生選擇課餘時到國際特赦組織當志工，關懷台灣的政治犯（當年一般德國人甚至不知台灣在哪裡）。

我在80年代初於海德堡舉辦的台灣同鄉會認識Klaus，他當時是波昂大學法律系學生，也是波昂國際特赦組織的志工，我來自南部弗萊堡大學，從此開展四十幾年的友誼，後來我也上了國民黨整肅海外留學生的黑名單，那些年我們都在追求台灣的美麗未來。

德國的AI(國際特赦組織)有個特地為台灣而開闢的「台灣小組」認養關懷台灣政治犯，而Klaus就是這個小組的靈魂人物。他告訴我，都已經是80年代了，他們AI非常驚訝，台灣竟然在綠島關押著超過33年刑期的政治思想犯！

為了更細膩的照顧這些政治犯，他努力學中文。把所有台灣政治犯的名字與案件如數家珍的用中文表達。解嚴後他多次訪台，協助建立國際特赦組織台灣分會，參觀各地的台灣人權博物館，對台灣的珍惜與愛溢於言表，但他拒絕進入台北的中正廟，他說那是膜拜紀念獨裁者的建築，他不會進去！他愛台灣不是嘴巴說說而已，他身體力行，絕不妥協。

我們也愛他，愛他的溫暖，愛他對台灣的純情，愛他的正直真摯。

對於當年在德國求學，關懷故鄉的我們，這個「台灣小組」就是我們精神上的浮木。對於曾經待過黑牢的陳菊院長及其他台灣的政治思想犯，因為有國際人權組織不停歇的對全球戒嚴最久的台灣發出人道關懷，他們才有重見天日的一天。許多政治犯出獄後繼續致力於台灣的改革，且成功的將台灣打造成再也沒有人須為思想而坐牢的國家。

Klaus告訴我，他覺得台灣的蛻變是他一生人權工作中獲得的最有價值、最有意義的回饋。

台灣這朵民主奇葩，是許多台灣人和國際友人像Klaus用最純真的愛澆灌長成的珍貴花朵。它需要繼續被堅定的信心與真純的情感護衛，它是人間珍寶。

（作者曾任台灣協會（同鄉會），德國南區、北區、中南區會長與全歐會長。）

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