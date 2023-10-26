自由廣場》中國空軍未來五年恐「停機」

◎ 于則章

中國近幾年不時的派軍機擾台，固然讓台灣空軍不勝其煩、加速主力戰機的損耗，但中國自己的軍機損耗程度更快也更嚴重，據媒體報導，未來五年中國空軍至少有五百多架的戰機面臨汰換，受限於產能與成本，使得中國空軍因而面臨極大壓力。

這是因為俄系武器裝備在國際軍火市場，通常比西方同級產品便宜很多，成為第三世界窮國的最愛，相對的品質也較差且不耐用，以軍用機為例，一九九○年代台灣向美國購買的F-16、向法國採購的幻象-2000，仍能持續升級維持在巔峰狀態，再戰個十年都沒問題。相反的，同時期中國向俄羅斯購買的Su-27戰鬥機卻已除役殆盡，此因俄系戰機俄系軍用機的發動機與機體壽命，往往只有西方國家同級產品的二分之一甚至四分之一，而中國自產的殲七、殲八、殲十、殲十一、殲十五、殲十六、殲二十等戰機，幾乎清一色都仿自俄國或由俄國提供發動機等核心零組件製成的山寨貨，本就已經「先天不足」，且在中國極權體制下必然衍生的嚴重貪污，品質更糟糕且價格還不便宜，可以說是「物廉價貴」！

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譬如負責中國頂尖戰機設計機關的中航工業第一飛機設計研究院，近年就爆發多宗案件，諸如前副院長高利涉貪受賄被判刑，曾任院長的中航飛機股份有限公司副總經理李守澤被官方發布「不幸去世」的消息，另有六十多名中級幹部「主動投案交代」的嚴重貪瀆問題，無怪乎，儘管中國官方媒體不斷吹噓，但作為中國海軍航空母艦作戰主力的殲十五戰機，在二○一八年已四度發生墜機意外，美國《國家利益》（The National Interest）雜誌直接點出，殲十五存在著「無法排除的缺陷」。當時的中國空軍副部長張洪賀也表示，已著手開發一款用新型艦載戰鬥機，將改善先前技術及零件上不完整的地方，以盡快取代殲十五。

台灣俗話說：「俗物無好貨」，一分錢一分貨，價格便宜的東西，品質通常好不到哪裡去。以前中國還可仗著經濟高速增長而不斷砸錢研製新機，如今經濟持續衰退，習近平搞毫無效益的「一帶一路」大撒幣，更是製造更嚴重的貪污與呆帳，中國空軍未來五年會不會因而「停機」？台灣人可以拭目以待！

（作者是公務員）

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