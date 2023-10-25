自由廣場》﹙鏗鏘集﹚藍白各懷鬼胎權力夢

◎ 李敏勇

中國國民黨盤算政黨輪替的邏輯，認為二○二四年又擺盪輪到執政的機會。但侯友宜在職參選總統，民調折半，加上他出口成空，出手凸搥，中國國民黨想得美的招數是招手吸納柯、結合民眾黨，形成所謂的藍白合，試圖演繹一場政治數學，想合力下架民進黨。現在，連你當總統，他當副總統，我當閣揆，都算計好了。

柯是一人黨，沒有政治責任牽掛，在現時權力版圖只有一席被停黨權、受困於貪污司法案件的新竹市長高某，以及一位因收賄被判刑的金門縣長，加上五位不分區立法委員，若干縣市議員。而中國國民黨擁有絕大多數的縣市首長席位、立法委員和地方縣市議員更遠遠多於民眾黨。中國國民黨何苦來哉？苦苦乞求柯的合作。被柯形容為「垃圾」，仍苦苦期待納為夥伴，實在是因為侯不夠看，想要輪替執政想瘋了。

請繼續往下閱讀...

藍白合，中國國民黨想的，或說侯想的，當然是侯當總統。中國國民黨不缺立法委員（雖然不過半），缺的是總統。黨國時期中央幾千個可支配位子的權力滋味，想著想著流口水。台灣常見批評政治對手的「吃香喝辣」，聽了令人作嘔，卻極為傳神，顯示中國國民黨政治人物心態。

但，柯肖想的是「總統」的位子。他的我正你副，不只是對中國國民黨的侯，也對心在中國國民黨的郭。沒有像樣陣容的民眾黨，圖的是立法委員不分區名額。柯像政治游擊隊，打帶跑，自恃一張嘴，沒有什麼政治責任意識。二○一四年，經民進黨禮讓當選台北市長，翻臉不認人，背離支持者，空口白話一大堆。二○一八年，因併合公投選舉亂象，倖得連任，成為台灣國家重建的內部破口，簡直交雜前近代性和後現代性政治病徵。

柯選總統，只要爭取民眾黨立委不分區極多化，選票分配款麥克麥克，有沒有當選不一定牽掛。他照樣能搔頭抓肚子掀波作浪！沒有什麼負擔的柯，有總統就當總統，沒有總統就當黨主席，好不快哉！若多一些立委，更不得了。

中國國民黨病急亂投醫，看上了葉克膜醫生，請鬼提藥單。柯的一人黨並無台灣政治改革的參與歷史，他被認為苛薄寡恩，是投機主義者。有人以他在中國可能留下「受制於人的經歷」為他說項，天曉得！中國國民黨想得美，要利用柯實現政黨輪替的大夢。沒有想過柯也反過來想佔便宜！背離中國國民黨台灣化，不走正道走邪門，交織牛鬼蛇神身體和戰鬭藍意識，只會是殖民性殘存的末路政黨，鬼頭鬼腦，有啥路用？

（作者是詩人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法