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自由廣場》德國英靈魂牽臺灣人權運動史

2023/10/25 05:30

◎ 林綉娟

一生致力於促進人權的Klaus Walter，從1976年開始接觸臺灣人權議題，曾任國際特赦組織（AI）德國分會副秘書長。他召集的臺灣協調小組，是AI德國分會專門負責臺灣議題的單位，在Klaus奔走下，串聯德國、奧地利、瑞士三國的44個小組，讓許多從未接觸臺灣的人，了解當年臺灣政府透過戒嚴令、懲治叛亂條例侵犯人權的不義，並對80多位政治犯投入長期營救行動，包括柏楊、陳菊、施明德等人都在救援名單。Klaus動員小組與AI全球各國分會，發起救援美麗島事件的國際行動，並且成功遊說德國議院約300位議員，施壓臺灣政府，要求對政治犯依國際人權標準給予公平審判等待遇，在臺灣社會抵抗高壓政府、集體被噤聲的年代，他串聯國際力量，把聲音借給臺灣。

雖長期為臺奔走，但直到解嚴後才有機會來臺，1989年在當時任職台灣人權促進會主任陳菊安排下，到飯店時已有60位記者跟三個電視臺等待採訪，在剛解嚴的臺灣有如此陣仗，極不尋常。Klaus曾說「能見到一位政治受難者，跟自己做著一樣的事，真好！」解嚴後的臺灣社會對國際人權充滿好奇心，在高雄演講座無虛席，擠滿想一探究竟的人們。來臺的目的雖非成立小組，而是成立台灣分會，但離臺時，已成立了三個小組。Klaus在臺灣成立國際人權組織，連結國際個案與行動，促生臺灣貢獻世界人權的行動力，讓臺灣過去從被救援的角色，成為也可以聲援其他受壓迫者的國家。

Klaus也常年關切蘇建和、劉秉郎、莊林勳、邱和順等案，1997年起代表AI探訪，建立個人關係，也加入民間司法改革基金會、台灣人權促進會、人本教育基金會國際救援陣容。他認為在同婚合法化後，臺灣要邁向人權領先國家，最後一個重大人權議題是廢除死刑。2019年應邀來台參加美麗島事件40周年紀念活動時，他回顧過去30年間，從解除戒嚴、民主化到政黨輪替，臺灣的發展是不可思議的奇蹟。Klaus在2023/10/17完成生命旅程，他在臺灣人權運動史上的卓越貢獻，將永留臺灣人心中，謝謝臺灣永遠的好朋友Klaus，為我們留下國際人權運動者無比的風範，和永難忘懷的思念。

（作者為國際特赦組織台灣分會理事長）

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