自由廣場》除繫安全帶外 檢視國3遊覽車事故

◎ 林鴻達

國三雲林段的嚴重車禍導致四人死亡，其中兩名乘客有繫安全帶，使很多媒體人和政客語塞，以為是萬能的安全帶竟未能保護乘客。事實上，參考香港以至所援引的歐盟法規，裝有安全帶的座椅除了連同車體結構強度要達到ECE-R14標準之外，還有椅背物料必須具吸收撞擊能量作用，兩排座椅的高低差不逾80mm，目的就是確定乘客有合理足夠的保護。

以歐洲法規大巴速限100km/h、美國聯邦的65mph（104km/h）作宏觀評估，這起事故車速逾120km/h，更肯定超速是關鍵。只不過慢不等於安全，因為司機的態度更是重中之重。仍記得十多年前，筆者首當遊覽車司機的第一天，老闆第一句話是「記著屁股坐著是價值幾十萬的東西，背脊後面是幾十條人命」，意在提醒做司機要有的責任心。

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另一方面，一般民眾或政客、名嘴沒想過大客車能開得這麼快，從台灣媒體報導肇事的大巴的引擎高達380PS。想到要限制大客車的性能？要明白這麼大馬力的目不是要開得快，而是應付爬坡需要，如從泰山攀爬五楊高架時不會掉速，與及減慢傳動機械的損耗。硬要壓低大客車引擎馬力，別講上陽明山或清境農場，就是上國道匝道龜速而行也勿抱怨！事實上，歐洲同類型的遊覽大巴配的引擎也是同等馬力，甚至更大。只不過法規訂明巴士出廠時必須做限速設定。技術上不難實行，四期或之後的車輛，用筆電連接車上的OBD插座就能搞定。

值得一提的是，多年來我多篇撰文都提到台灣巴士其中一個安全問題，就是車體結構重心偏高，就可能跟這起事故有關，因為這會影響駕駛操控穩定性、增加失控的嚴重性，但降低「拯救」可能性。但業者多年來還是堅持著我稱為「中華民國美學造型」的外觀設計，和車廂裝潢，加上交通部還沒真正做好政策、法規的執行管理和行業培訓，恐怕大客車問題只會沒完沒了。

（作者為香港汽車媒體HK Bus Channel副總編、逾十五年駕駛大客車資歷）

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