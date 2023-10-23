晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》除繫安全帶外 檢視國3遊覽車事故

2023/10/23 05:30

◎ 林鴻達

國三雲林段的嚴重車禍導致四人死亡，其中兩名乘客有繫安全帶，使很多媒體人和政客語塞，以為是萬能的安全帶竟未能保護乘客。事實上，參考香港以至所援引的歐盟法規，裝有安全帶的座椅除了連同車體結構強度要達到ECE-R14標準之外，還有椅背物料必須具吸收撞擊能量作用，兩排座椅的高低差不逾80mm，目的就是確定乘客有合理足夠的保護。

以歐洲法規大巴速限100km/h、美國聯邦的65mph（104km/h）作宏觀評估，這起事故車速逾120km/h，更肯定超速是關鍵。只不過慢不等於安全，因為司機的態度更是重中之重。仍記得十多年前，筆者首當遊覽車司機的第一天，老闆第一句話是「記著屁股坐著是價值幾十萬的東西，背脊後面是幾十條人命」，意在提醒做司機要有的責任心。

另一方面，一般民眾或政客、名嘴沒想過大客車能開得這麼快，從台灣媒體報導肇事的大巴的引擎高達380PS。想到要限制大客車的性能？要明白這麼大馬力的目不是要開得快，而是應付爬坡需要，如從泰山攀爬五楊高架時不會掉速，與及減慢傳動機械的損耗。硬要壓低大客車引擎馬力，別講上陽明山或清境農場，就是上國道匝道龜速而行也勿抱怨！事實上，歐洲同類型的遊覽大巴配的引擎也是同等馬力，甚至更大。只不過法規訂明巴士出廠時必須做限速設定。技術上不難實行，四期或之後的車輛，用筆電連接車上的OBD插座就能搞定。

值得一提的是，多年來我多篇撰文都提到台灣巴士其中一個安全問題，就是車體結構重心偏高，就可能跟這起事故有關，因為這會影響駕駛操控穩定性、增加失控的嚴重性，但降低「拯救」可能性。但業者多年來還是堅持著我稱為「中華民國美學造型」的外觀設計，和車廂裝潢，加上交通部還沒真正做好政策、法規的執行管理和行業培訓，恐怕大客車問題只會沒完沒了。

（作者為香港汽車媒體HK Bus Channel副總編、逾十五年駕駛大客車資歷）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書