自由廣場》解讀羅森柏格密集訪台意義

◎ 陳永昌

距總統大選投票日不到百日之際，美國在台協會新任主席羅森柏格第三度訪台，自今年三月廿日接任後，短短二一○天內密集來台訪問。

羅森柏格第一次訪台是四月中旬，第二次是六月上旬，再加上蔡英文與賴清德過境美國時，皆現身接機並陪同，羅森柏格與台灣正副元首平均每隔不到兩個月時間即見面一次。

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與前任主席莫健相比，更清楚突顯羅森伯格頻繁密集訪台，反映台美互動緊密前所未見，兩國關係「史上最佳」信而有徵。莫健於二○一六年十月初上任，同月下旬首度訪問台北，第二度訪台時間落在半年後二○一七年四月下旬，第三度訪台則又是八個月後同年十二月上旬。莫健任內前三次來台間隔四百餘天，足足是羅森伯格兩倍有餘。

莫健與羅森伯格都曾擔任總統特別助理暨白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任，形式上官階不分軒輊，時間點卻大不相同。莫健從該職轉任美國駐尼泊爾大使，二○一一年六月以孟加拉大使結束公職生涯，接任美國在台協會主席一職，係以退休職業外交官身份重出江湖，六年六個月後二度退休。

反觀羅森伯格正值壯年，美國在台協會主席不會是外交生涯終點，更何況她曾經與國務卿布林肯長時間共事，布林肯擔任歐巴馬政府國家安全副顧問時，羅森伯格是他辦公室資深顧問，布林肯高陞副國務卿後，羅森伯格隨著轉任其幕僚長。布林肯指定羅森伯格從國安會無縫接軌美國在台協會，最大意義就是讓台灣建立跟白宮和國務院最高層對話溝通管道。

美國總統拜登與中國國家主席習近平舊金山APEC峰會「拜習會」前夕，羅森柏格銜命專程來台，她前腳剛跨出台灣，總統府馬上宣布再一次由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表與會。羅森柏格拜會蔡英文總統時強調：美國優先待辦事項是擴大台灣國際空間，是安撫台灣兩千三百萬人的重要表態。台灣民選總統蔡英文雖失去和拜登與習近平同台亮相最後歷史機會，拜登政府實質承諾補償台灣不公平待遇，改以其他方式提高國際社會對台灣暨維護台海和平穩定重要性的認知。

（作者為企業專業經理人）

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