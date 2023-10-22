自由廣場》慎防獨裁者的失控

◎ 吳哲文

習近平自2012年上台後，中國的言論自由一直處於穩定惡化的態勢，而自去年2022習近平摧毀改革開放以來的慣例、進入第3個中國黨與國家最高領導人的任期後，他「必須在這個任期內，拿出治理成績，才能支撐繼續執政的正當性」此心態益加迫切，另在他大權獨攬下，中國當局對外無法再用「韜光養晦」模式眩惑各國，在國際社會被西方各國孤立，中國經濟體系今年更進入改革開放以來最嚴峻的局面，客觀局勢發展無法滿足主觀期待，習近平的心理狀態益發焦躁，也就不令人意外了。

10月15日適逢習近平的父親，被認為是中國共產黨中較開明的領導人、同時也是中國改革開放推手之一的習仲勛110歲冥誕，中國部份省級黨委機關報大篇幅刊登紀念習仲勛的報導，不論這些報導被刊登出來的目的，是為了拍當今赤朝皇帝的馬屁，抑或是藉此趁機抒發對改革開放時代的懷念、譏諷習近平不如其父親，但這些報導卻也明顯刺痛習近平的玻璃心，以致於竟有傳聞指稱習近平聞訊後訓斥中共中宣部部長李書磊，質問這些報導是否是他授意、並稱這些報導是「拿他父親在壓制他」，讓他非常不愉快。

請繼續往下閱讀...

而近期習近平精神狀態益加草木皆兵，還呈現在中國書市一本描述明帝國亡國皇帝崇禎帝執政始末的歷史類新書—「崇禎：勤政的亡國君」，上個月才上市，近日竟然被出版社向各供應商及通路發函，要求將該書全面回收做退貨處理，中國各大網路書店也旋即將該書下架。對此，該國網路民意頗多揣測，或多或少指向該書疑被認為「借古諷今」，藉由描述明崇禎帝的種種失政，來使人聯想到當今習近平政權從言論自由、外交關係到經濟的種種稗政。

隨著中國的內外景況持續惡化，預期還會有更多類似事件上演，反觀台灣的言論自由開放程度，不僅在各項國際民主及公民權利的評比位居世界前段班，一般民眾的實際感受與體驗，也與中國的狀況判若雲泥。而台灣人能做的，除了透過你我手中的選票，嚴拒任何親中政黨上台，避免台灣淪落到與當今中國相似的處境以外，也應該加緊強化對中國的軍事、防諜與反滲透等各種防備。

（作者從事服務業、兼業作家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法